Para la mayoría de abogados consultados en una encuesta, la Justicia argentina es “lenta”

Una encuesta que consultó a 2.118 abogados de la Argentina para conocer su opinión sobre el Poder Judicial arrojó que el 75% de los letrados creen que la Justicia es “lenta” o “muy lenta”, mientras que calificaron su funcionamiento con una media de 5 puntos sobre 10.

El trabajo fue realizado bajo el título “¿Qué piensan abogadas y abogados sobre el funcionamiento de la Justicia?” y su confección estuvo a cargo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).

“Los hallazgos de ese relevamiento, que muestra percepciones sobre cuestiones como desempeño e independencia de jueces y juezas, tiempos procesales y regulación de honorarios profesionales, se plasman en el informe”, sostuvieron en el texto, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

A partir de esa encuesta, 2.118 profesionales que litigan en el fuero nacional y en el fuero federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compartieron sus opiniones en torno a cinco ejes temáticos: tiempos procesales, calidad de las sentencias, desempeño de jueces y juezas, regulación de honorarios profesionales, y comunicación con los juzgados y tribunales.

Los resultados

Algunos de los principales hallazgos del relevamiento fueron que la mayoría de los abogados y abogadas tienen un nivel de satisfacción medio respecto del funcionamiento de la Justicia: en promedio, la evaluaron con un 5 sobre 10.

Existe además entre ellos una visión moderada respecto a la independencia judicial, con una tendencia a la desconfianza: la calificación promedio fue de 4,6 y aproximadamente 1 de cada 10 personas seleccionaron la opción “nada independiente”.

Los tiempos procesales son un foco importante de críticas: más del 75% de las personas encuestadas calificó los plazos de tramitación como “lentos” o “muy lentos”.

Los fueros Laboral, de la Seguridad Social, y Civil y Comercial Federal fueron aquellos que concentraron mayor proporción de percepciones negativas en relación con este punto (89,5%, 84,4% y 82,3%, respectivamente).

Existe una percepción negativa sobre los tiempos de concesión de las medidas cautelares, ya que el 58,6% de quienes las solicitaron consideró que se dictan en plazos excesivos.

Esta percepción está sobre todo presente entre quienes litigan en los fueros Penal Económico, de la Seguridad Social y Laboral.

El 79% de los abogados manifestaron haber observado situaciones que podrían constituir mal desempeño (principalmente vinculadas a demoras excesivas, falta de aplicación de la ley y parcialidad en las decisiones), pero solo el 3,5% de las personas presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

Entre quienes no lo hicieron, predomina la desconfianza en que el organismo actúe adecuadamente (59%).

Por su parte, la calidad técnica de las sentencias recibió valoraciones intermedias, ya que casi el 40% emitió opiniones positivas; el 45,8% las consideró regulares y algo más del 15% las evaluó negativamente.

El 40% consideró que los honorarios profesionales son inferiores a los parámetros legales, percepción que apareció más marcada en socios y socias de estudios jurídicos (48,2%), abogados y abogadas independientes (47,6%) y representantes de organizaciones de la sociedad civil (46,2%).

“Esta primera aproximación a las perspectivas de abogados y abogadas es imprescindible para agudizar las propuestas de reforma que desde ACIJ y el CPACF hacemos como parte de nuestro trabajo diario en pos de una Justicia de calidad”, sostuvo el informe a modo de conclusión. (NA)