Coronel Dorrego: Bomberos Voluntarios trabajan para controlar un incendio forestal

Bomberos Voluntarios de Coronel Dorrego continúan trabajando para controlar un incendio forestal registrado en una zona rural de aquel partido.

Según indicó la Dirección de Vialidad Municipal, el siniestro se dio en el sector comprendido entre la Estancia Valle Hermoso y La Cautiva.

Cabe destacar que según se comunicó en las redes sociales del cuerpo de Bomberos Voluntarios, durante las últimas 24 hs se registraron seis salidas de emergencia en el marco de distintos incendios forestales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, desde el medio FM Manantial advertían -esta tarde- por la baja visibilidad en la Ruta Nacional 3, en la zona del kilómetro 612.