El fuego arrasa los campos en Villarino: amplio operativo de Bomberos y Defensa Civil

La región atraviesa horas de intensa actividad debido a múltiples focos de incendio registrados tras las tormentas eléctricas que afectaron la zona en las últimas horas.

Según información relevada, los incendios se habrían originado por la caída de rayos, un escenario que había sido advertido previamente mediante alertas del Servicio Meteorológico.

En estos momentos, continúan trabajando en la zona de El Rosario, en la localidad de Mayor Buratovich, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Pedro Luro, Mayor Buratovich e Hilario Ascasubi, junto a personal de Defensa Civil. El operativo se mantiene activo debido a la complejidad del terreno y a la necesidad de evitar la propagación del fuego hacia sectores rurales cercanos.

Desde el Municipio se dispuso un camión regador y maquinaria pesada para colaborar con las tareas de control y enfriamiento, reforzando el trabajo de los equipos de emergencia que permanecen en el lugar.

De manera simultánea, se registró otro foco de incendio en la zona de Algarrobo, donde intervienen Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Delegación Municipal, aportando maquinarias para el combate del fuego y la apertura de cortafuegos.

La situación se extiende a otros distritos de la región, con incendios reportados en Patagones y Bahía Blanca, lo que motivó la activación del SOOR (Sistema Operativo de Organización Regional), sistema permite coordinar y distribuir recursos humanos y materiales, derivando dotaciones de distintas localidades a los puntos más críticos.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución de los incendios y solicitan a la población extremar las precauciones, evitar circular por zonas afectadas y dar aviso inmediato ante la detección de nuevos focos ígneos.

Incendios forestales en Algarrobo

Por otra parte, en estos momentos continúa activo un operativo por incendios forestales en la zona aledaña a la localidad de Algarrobo.

En el lugar se encuentran trabajando dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Algarrobo, interviniendo en distintos puntos del sector rural -incluye los lotes 13 y 14- y establecimientos cercanos, con el objetivo de contener y controlar el avance del fuego.

El operativo se desarrolla de manera coordinada, con seguimiento permanente de la situación, priorizando la protección de personas, bienes y áreas productivas.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del incendio y se solicita a la población evitar circular por la zona afectada y dar aviso inmediato ante la detección de nuevos focos.

Se ampliará la información por los canales oficiales a medida que haya novedades.