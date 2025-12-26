Se recalentó el dólar blue: trepó en Bahía en la corta semana y alcanzó un máximo en más de dos meses

El dólar blue subió con fuerza este viernes en la City porteña y, por consiguiente, repercutió con alzas en Bahía Blanca.

El denominado dólar libre mostró un cierre con un incremento de 25 pesos para la compra en nuestra ciudad, donde el valor se ubicó en $ 1.518,00 para la compra y de 1.546 pesos para la venta, con una variación positiva de 1,64%, lo que se traduce en 28 pesos de spread.

En lo que respecta al dólar oficial, en Bahía el cierre fue moderado, con un alza de $ 0,10 para la compra (1.431,71 pesos) y $ -0,46 para la venta (1.486,32 pesos), siendo la variación de $ -0,03% y un spread de 54,61 pesos.

El billete paralelo aumentó $25 en el día para alcanzar un máximo en más de dos meses.

Así, acumuló en la corta semana por la Navidad un avance de $45, el más importante en los últimos tres meses.

En la city, operadores atribuyeron la suba a una mayor demanda de divisas por viajes y gastos asociados a las vacaciones en el exterior.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452,50 en la City porteña.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1,475,45 para la venta.

En lo que respeta del dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

¿Qué pasó con el riesgo país? El cierre ubicó al riesgo país en 580 puntos, lo que se traduce en una variación de 2,11% en los cinco días.

Cabe destacar que el riesgo país mide la confianza de los inversores en la economía de un país y refleja la diferencia que pagan sus bonos frente a los de Estados Unidos.

En Argentina, este indicador es seguido de cerca porque anticipa la percepción internacional sobre la estabilidad económica y la capacidad de pago de la deuda.

El cálculo proviene de un índice elaborado por J.P. Morgan, que compara el rendimiento de los bonos argentinos con los del Tesoro norteamericano. Cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas. (Infobae actualiza el dato de forma diaria).