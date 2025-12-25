Recomendaciones para prevenir el Hantavirus ante el aumento de casos en el país

Ante el aumento de casos de hantavirus en el país, los cuidados cotidianos cobran un rol central para reducir el riesgo de contagio. Entre ellos, la limpieza y el orden de los espacios habitados son medidas básicas para evadir la presencia de roedores, principales transmisores de la enfermedad, y limitar el contacto con ambientes potencialmente contaminados.

Mantener las viviendas limpias y libres de elementos en desuso, cubrir rendijas y orificios, y ordenar el entorno cercano son acciones clave para impedir que los roedores encuentren refugio o acceso al interior de los hogares. A esto se suma la correcta disposición de la basura y el mantenimiento del pasto corto y las áreas desmalezadas alrededor de las viviendas.

La higiene personal y de los espacios cerrados también resulta fundamental. Antes de limpiar galpones, depósitos y demás ambientes cerrados se recomienda ventilar cada uno de ellos y realizar la limpieza con agua y lavandina, utilizando guantes para proteger y alejar el contacto de las manos con la suciedad. Además, es importante evitar el cara a cara directo con roedores, sus cuevas y su suciedad, así como adoptar precauciones al acampar, eligiendo lugares alejados de malezas.

Cinco puntos clave para evitar que haya roedores en las inmediaciones de la casa

Tapar huecos que podrían servir de escondite a los roedores.

Evitar dormir directamente en el suelo en caso de acampar.

Mantener una distancia prudencial de al menos 50 metros entre la leña y las huertas.

Limpiar y desinfectar el tanque de agua dos veces al año.

Usar telas mosquiteras en puertas y ventanas.

En este contexto, cumplir con las medidas de prevención recomendadas permite reducir la exposición al virus y disminuir el riesgo de contraer hantavirus, especialmente en las zonas donde se han registrado casos, reforzando la importancia de la limpieza, la higiene y el cuidado del entorno como herramientas centrales de prevención. (N/A)