"La verdadera grandeza se encuentra en la solidaridad y el amor hacia los demás", dijo el Papa

El papa León XIV afirmó este jueves que "el nacimiento de Jesucristo es el nacimiento de la paz verdadera, una paz que vence el pecado, el odio y la violencia mediante el amor misericordioso de Dios y que exige la responsabilidad personal de amar, perdonar y solidarizarse con quienes sufren".

"Alegrémonos todos en el Señor, porque nuestro Salvador ha nacido en el mundo. Hoy, desde el cielo, ha descendido la paz sobre nosotros", afirmó León XIV en su mensaje Urbi et Orb, según un informe de Vatican News.

El Papa recordó además que Jesús nació en un establo porque no había lugar para él en el albergue; María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, un humilde comedero para animales.

"Este gesto revela que el Hijo de Dios, el Creador de todo, eligió la pobreza y la humildad por amor a la humanidad. Con su nacimiento, Jesús se identifica con los marginados, los excluidos y los que sufren, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la solidaridad y el amor hacia los demás", continuó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Llamado a la paz mundial

El papa León XIV, como ya lo había hecho en la Nochebuena, llamó a la paz mundial y volvió a mencionar los conflictos de Medio Oriente y Ucrania.

En tanto, en la Navidad sumó a América Latina, Myanmar y Sudán, además de otras regiones afectadas por conflictos, violencia y catástrofes naturales.

Primera misa de Navidad oficiada por León XIV

León XIV celebró la noche del miércoles la primera misa de Navidad de su pontificado en la basílica de San Pedro en el Vaticano, donde envió un mensaje de "caridad y esperanza".

Poco antes de la misa, el Papa estadounidense salió a la plaza de San Pedro para saludar a unos 5.000 fieles congregados bajo la lluvia para ver la ceremonia en pantallas gigantes, por falta de espacio en el interior de la basílica.

"La Basílica de San Pedro es muy grande, pero desgraciadamente no lo suficiente para recibirlos a todos. Los admiro y respeto, y les agradezco por su coraje y el deseo de estar aquí esta noche", expresó. (NA)