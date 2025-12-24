“Franca mejoría”: la familia de Christian Petersen dio a conocer el estado de salud del chef

Christian Petersen atraviesa un delicado momento de salud y continúa internado luego de haber sufrido una grave descompensación mientras realizaba una actividad de montaña en Neuquén. Para dar a conocer cómo evoluciona su cuadro, la familia del chef compartió un comunicado a través de Instagram.

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris”, expresaron. Y agregaron: “Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”.

El texto, fechado el 24 de diciembre en San Martín de los Andes, detalla que el episodio se desencadenó tras un excesivo esfuerzo físico durante el ascenso al volcán Lanín, lo que inicialmente generó un cuadro preventivo cardiológico. Gracias al diagnóstico del guía que lo acompañaba, Petersen fue trasladado hace diez días al Hospital de Junín.

Sin embargo, su estado se agravó con el correr de las horas. “Esta situación derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día”, expresaron.

En el comunicado, la familia también valoró la preocupación y las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días. “Queremos agradecer tantas señales de afecto y energía positiva recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris y la familia necesita: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida”, señalaron.

Por el momento, Christian Petersen continúa internado, acompañado por su entorno más cercano, mientras los médicos siguen de cerca su evolución clínica.

El posteo de Roberto, el hermano de Christian Petersen

Roberto Petersen también compartió una historia en su cuenta de Instagram para agradecer la preocupación por la salud de su hermano Christian.

“Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia”, indicó a comienzo de la publicación.

Además, destacó la atención médica que el chef recibió desde el primer momento. “Viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de Los Andes Dr. Ramón Carrillo y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas”, completó. (con información de TN)