Villarruel se mostró crítica con Milei por el presupuesto destinado al Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel no escondió su malestar con el presidente Javier Milei este fin de año y reclamó públicamente por la falta de fondos en la Cámara de Senadores. Asimismo, envió guiños a la Iglesia Católica en tensión con el Poder Ejecutivo.

“A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, cuestionó luego de una actividad que protagonizó en la Cámara Alta ante los acreditados del Congreso.

En la misma línea, precisó: “No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido”.

Villarruel detecta una amplia diferencia entre los recursos destinados a la Cámara de Diputados que lidera Martín Menem en concepto de “Bienes de uso” y “Bienes de Consumo” por lo que dejó en claro su queja.

Sin embargo, desde Casa Rosada advierten que se encuentran en pleno proceso de modificación de partidas que corregirá la situación.

Asimismo, la titular del Senado inauguró el Oratorio Santa María Antonia de San José “Mamá Antula” en las vísperas de la Nochebuena. Hubo una bendición a cargo del Monseñor Pedro Cannavó, en el tercer piso del Senado y estuvo presente el nuncio Apostólico Monseñor Miroslaw Adamczyk.

“Este será un espacio de recogimiento y fe para quienes transitan nuestra casa”, expresó la Vice en sus redes. El rezo no fue causal, se dio en medio de los cuestionamientos que profesa la Conferencia Episcopal al mandatario que evita recibirlos tras la solicitud formal de audiencia.

El malestar de la Iglesia Católica creció en comparativas a las actividades y visitas con pastores y representantes de la comunidad evangélica argentina y judía que protagonizó el libertario en el último año. (N/A)