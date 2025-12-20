Liniers se prepara para la Liga Federal: ilusión, esfuerzo y un proyecto a largo plazo

Javier O. Schwab [email protected] Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Los equipos femenino y masculino de Liniers afrontarán una nueva participación en la Liga Federal de Vóley, una de las competencias más exigentes del calendario nacional, que se disputará -del 3 al 12 de febrero- en la provincia de San Juan y demandará más de una semana completa de competencia.

Para el equipo femenino será la cuarta experiencia en este certamen y el plantel continúa trabajando en lo deportivo y en lo organizativo.

En ese sentido, las jugadoras se encuentran realizando distintas acciones para reunir fondos, mientras se está en la búsqueda de conseguir sponsors.

“Tuvimos una fiesta reciente, hacemos rifas, vendemos entradas en los partidos y participamos de torneos mixtos”, contó Fiamma Del Campo, capitana del equipo.

“Sabemos que la Liga Federal no es un torneo más. Requiere preparación mental, compromiso y trabajo en equipo. El primer objetivo es integrarnos bien en el grupo y competir de la mejor manera posible”, expresó la central albinegra.

El plantel llega a esta instancia tras un año positivo, en el que ambas ramas —femenina y masculina— lograron el tercer puesto en el Campeonato Provincial, resultado que reafirma el crecimiento sostenido del vóley del club.

Fiamma destacó el nivel de la competencia nacional.

“Hay equipos muy fuertes, especialmente de la provincia de Buenos Aires, pero sabemos que cada partido es una oportunidad para aprender y crecer. ¿El objetivo? Llegar lo más lejos posible, cada participación suma experiencia”, señaló.

La Liga Federal representa, además, una vidriera importante para las deportistas, ya que permite mostrarse a nivel nacional y abrir puertas a futuras oportunidades deportivas.

“Es una experiencia que te permite evolucionar y crecer como jugadora”, concluyó Fiamma, quien también resaltó en trabajo de todo su cuerpo técnico.

“Siempre están pendiente de nosotras”, dijo.

En cuanto al armado del plantel, el cuerpo técnico continúa evaluando posibles refuerzos en algunas posiciones, principalmente en el puesto de opuesta y el de central, con la intención de consolidar un grupo competitivo y darles espacio a nuevas jugadoras.

5

Participaciones. A nivel nacional en fila lleva el elenco masculino. Fueron en Villa María (Córdoba), La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe y San Juan.

3

Veces. Consecutivas compitieron las chicas. Fue en 2022 (La Rioja), 2023 (Santiago del Estero y 2024 (Santa Fe). Van por la cuarta en San Juan.

22

Millones. Es lo que necesita recaudar la subcomisión de vóley para poder competir con ambas ramas en San Juan. Llevan conseguido alrededor del 40%.

7

Sponsors. Aportan al vóley: Inmobiliaria Tornquist, Insumos Moreno, La Chiara, Fusión, Core Vascular, TF Celulares y Accesorios y Lab Diagnóstic.

Un plantel joven y en formación

Por su parte, el capitán del equipo masculino, Maximiliano Zalazar, realzó el valor de la Liga Federal.

“Es muy importante para nosotros y para Liniers. Es nuestra sexta experiencia, nos motiva muchísimo”, expresó Maximiliano, quien destacó el esfuerzo colectivo que se realiza para estar presentes una vez más.

“Hoy estamos solventando todo a pulmón, con ayuda de los padres, los chicos, los entrenadores y mucha gestión”, explicó.

Lejos de tomarse un descanso, el equipo mantiene la intensidad. Solo habrá una breve pausa entre las fiestas, aunque incluso durante esa semana se prevén algunos entrenamientos. El regreso pleno a la actividad está previsto para el 12 de enero, con entrenamientos a fondo de cara a la competencia.

“El esfuerzo es compartido y lo hacemos con gusto, porque la Liga lo vale y la representación del club también. Estamos muy contentos”, aseguró.

Liniers ya participó en ediciones disputadas en Santa Fe, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan, sede que volverá a albergar el torneo este año, con partidos en el Velódromo, el Estadio Aldo Cantoni y otros escenarios provinciales.

El equipo cuenta con un plantel muy joven, alineado con el proyecto que encabeza el entrenador.

“Hay chicos que todavía no llegaron ni al 80% de su potencial. La Liga Federal es una experiencia enorme para ellos: jugar contra rivales con más recorrido, en otros estadios y con otra presión”, aseguró.

Maximiliano, oriundo de Viedma, llegó al club tras un llamado del cuerpo técnico y hoy, con 33 años, asume su rol de capitán como una responsabilidad integral.

“Intento acompañar a los chicos no solo desde lo deportivo, sino también en lo personal. Muchas charlas exceden al vóley”, contó.

Tras superar un período complicado de salud que lo mantuvo alejado de las canchas, el proyecto significó un nuevo comienzo.

“Me sentí muy adoptado al grupo. De hecho, ahora estoy volviendo a vivir a Bahía Blanca para seguir metiéndole de lleno a este proceso”, afirmó.

Si bien el plantel aún no está cerrado, se prevé la llegada de refuerzos de jerarquía, principalmente para aportar experiencia en partidos ajustados.

“No es para cargarles la presión a los chicos, sino para que puedan jugar más liberados y acompañados. En estos torneos, los partidos se definen por detalles y ahí la experiencia pesa”, concluyó.

Además del trabajo deportivo, el club impulsa acciones de difusión y búsqueda de patrocinadores a través de una página web del proyecto Liga Federal, donde se presenta la iniciativa.

“En estos torneos todo el nivel organizativo es para resaltar. Desde el club se impulsan acciones de difusión y búsqueda de patrocinadores a través de la página web: https://liniers-federal.vercel.app/", concluyó.