¿Yanina Latorre deja América TV para ir a Telefe?

La conductora Yanina Latorre anunció un inesperado cambio en su carrera, que la vincula con Telefe: su incorporación al reality MasterChef Celebrity, como reemplazo de Maxi López.

El exfutbolista estará viajando a Suiza en los próximos días, para estar presente en el nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson.

El lunes la conductora compartió una entrevista mano a mano con el ex marido de Wanda Nara, donde confirmaron la información que hasta el momento no había salido a la luz.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"¿Quién fue el de la decisión? ¿Wanda, vos o el canal?", quiso saber la conductora.

Con sinceridad, Maxi reveló que desde la producción del reality le ofrecieron algunos nombres, entre ellos el de Yanina Latorre y que aceptó inmediatamente: “A mí me pusieron el nombre y dije que sí”.

En tanto, Yanina anunció: “Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef. Prometí cuidarle el lugar. Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?".

El ex futbolista se limitó a decir: "Siempre le cociné a mis hijos en casa, pero acá...".

"Supongo que Wanda tuvo que aprobar mi incorporación... ¿Está contenta con que vaya al piso? Porque me tiene bloqueada en Instagram...", indagó Yanina.

“A vos te bloquean todos, ¿qué harás vos?”, contestó Maxi con humor.

La noticia de que Yanina Latorre desembarca en Telefe abre una puerta que hasta el momento estaba cerrada. Se supo, por boca de la protagonista, que el 26 de diciembre dejaría LAM para enfocarse únicamente en sus proyectos personales, como su programa radial y el ciclo que conduce en América TV. (NA)