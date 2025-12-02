Yuki Tsunoda no será piloto titular de Fórmula 1 en 2026, ¿qué rol cumplirá?

El anuncio de Red Bull sacudió el cierre de la temporada: la escudería confirmó su alineación para 2026 y Yuki Tsunoda no formará parte de los pilotos titulares.

Tras cinco campañas consecutivas compitiendo en la Fórmula 1, el japonés deberá seguir la acción desde otro rol. Su salida según supo la Agencia Noticias Argentinas, estaba en el aire desde que Honda, su principal apoyo, decidió convertirse en proveedor de motores de Aston Martin a partir del próximo año.

Red Bull le dedicó un mensaje de agradecimiento en redes sociales y oficializó que Tsunoda continuará ligado a la estructura como piloto de pruebas y reserva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El japonés disputará este domingo su última carrera como titular —al menos por ahora—, luego de haber intercambiado su puesto con Liam Lawson entre las dos escuderías de Red Bull y subir a la principal.

Pese a la incertidumbre que arrastraba desde hace meses, la escudería austríaca decidió mantenerlo dentro del programa a la espera de una futura oportunidad.

La nota oficial remarcó su recorrido dentro de la casa energética: más de 100 Grandes Premios disputados, su paso por la academia y su histórica graduación al equipo principal en 2025. “Yuki permanecerá en la familia Red Bull al asumir el cargo de piloto de pruebas y reserva para 2026”, detalló el comunicado.

La llegada del joven Isack Hadjar —quien será compañero de Max Verstappen— terminó de sellar la reestructuración del equipo.

Laurent Mekies, CEO y director de Red Bull Racing, elogió al japonés por su crecimiento y su aporte deportivo y humano: “Yuki se ha convertido en un piloto completo y su personalidad es parte esencial de la familia Red Bull”.

Con los cambios reglamentarios y el debut de Red Bull Ford Powertrains, 2026 aparece como un desafío mayor para la escudería, mientras Tsunoda inicia una nueva etapa desde la segunda línea, pero aún dentro del universo Red Bull.