Luego de 35 días de inactividad, San Francisco volverá a jugar mañana, cuando se mida ante Comercial por la Promoción del torneo superior en la Liga del Sur.

El Santo y el portuario se medirán desde las 17 en cancha de Villa Mitre.

Si gana el celeste, seguirá en Primera y si se impone el elenco de Ingeniero White, se disputará otro encuentro para definir la serie.

"Se hizo un poco largo, pero sabíamos que cuando quedamos en esta situación había una chance que corran tantos días. Nos preparamos de la mejor manera psicológicamente para esperar, por suerte estamos bien", reconoció el entrenador de San Francisco, Emanuel Dambolena.

"Creo que llegamos de la mejor manera", agregó el DT en diálogo con El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play de lunes a viernes -de 14 a 15- y puede verse en vivo por www.lanueva.com.

Tras la última fecha de la fase regular, Sanfran terminó anteúltimo con 32 puntos, al igual que Sporting, que tenía ventaja por partidos entre sí.

"Somos conscientes que no tuvimos un buen año en los resultados, desde el día que nos tocó perder contra Olimpo nos propusimos entrenar de la mejor manera", contó Manu.

"Sabemos que nosotros tenemos la obligación, sabemos que San Francisco en los últimos años peleó el campeonato, el Promocional y el de Primera. No queremos ser los responsables de tirar todo el buen trabajo que viene haciendo el club", admitió.

Para Dambolena todo este contexto es mucho más especial, ya que se trata de su primer año como entrenador y, encima, en el club de sus amores.

"Tengo muchos sentimientos con el club y es doble el dolor que siente de jugar esta situación. Pero, a la vez, analizas los partidos y te quedas tranquilo de que uno trabaja y trata de hacer lo mejor. Soy el mayor responsable, pero si el fútbol fuera tan fácil que si sabes que laburás mucho vas a sacar buenos resultados, todos ganaríamos. No es así", analizó.

"Hace poco me echaron, me dieron siete fechas y ese fue el último cachetazo para entender que hay cosas que no tengo que hacer. Yo estoy representando a un club y no soy quién para hacerme echar de la manera que me hice echar. Como jugador la zafabas, pero ahora no. Hay momentos que tengo que saber sobrellevar, es reciente y estaba predispuesto a equivocarme", contó.

"La presión que me puse este año fue por demás y me llevaron a hacer estas cosas", agregó.

Este contexto deportivo algo adverso, Manu lo atravesó con días más que movilizantes a nivel personal y que se entrelazaban directamente con el fútbol, el club y su familia.

"Hace un año dejé de jugar (por una lesión), falleció mi viejo (el querido Jorge Dambolena, presidente de la Liga del Sur), nació mi hija, al club le está yendo mal en lo deportivo. Todo eso lo pienso todo el tiempo, porque realmente lo que siento por el club es muy grande. Como siento lo que siento, estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que San Francisco vuelva a estar peleando el campeonato, que siga creciendo. Uno va al club y siempre se encuentra algo nuevo, hay proyectos lindos para el año que viene. Todo lo malo o lo triste que me pasó, trato de aferrarme a que la persona que se fue dejó mucho y estoy predispuesto a hacer lo que tenga que hacer para cuidar todo lo que hizo", remarcó.

"Lo extraño mucho -reconoció-. Nosotros pelábamos un montón, eh. Pensábamos diferente en un montón de cosas, pero nos escuchábamos. Se extraña mucho. Más con una personalidad tan fuerte y donde vas está Dambolena, en el club, en la Liga, sale campeón la Sub 15... Todavía es fuerte, me hubiese gustado una final linda y no esta. Yo sé que él está haciendo sus movimientos allá arriba para enseñarme de golpe, que me pase todo lo malo junto y después se vengan cosas buenas. Trato de tomarlo por ese lado", contó Manu.

Pensando a futuro, el resultado de la Promoción puede ser clave.

"Todo es motivación, el club tiene un plantel para pelear el campeonato y cuando no se te dan las cosas, te desmotiva. Nosotros apuntamos a liquidar la serie mañana y pensar en un nuevo año de la mejor manera, con ganas de seguir creciendo desde lo dirigencial y lo deportivo", dijo.

"Todo va de la mano con todo en un club chico, yo te tengo que lograr motivar para que no aflojes. Lasa ganas de seguir creciendo están, el Pelu (Mario Martínez, el presidente de San Francisco) nos cambió la cara y está predispuesto a que el club siga creciendo. Todos los hinchas somos agradecidos, en cualquier otro club capaz hay insultos o echan al técnico. Acá, nada, se respetan los proyectos. Lo hablé y le dije que si sentía que me estaba equivocando, sabía que afuera tenemos una amistad, pero acá el es presidente y yo técnico. Me dijo que me iba a respetar, que creía que estábamos haciendo las cosas bien más allá de los resultados y tiene muchas ganas de seguir haciendo cosas por San Francisco. Creo que va a todo encaminado", se ilusionó.

Por último, Manu remarcó lo clave que puede ser el ritmo que logren imponer mañana, pensando en que se enfrentan con un equipo de otra categoría.

"Sabemos que por ahí se juega a un ritmo menos (en el Promocional), con esto no estoy diciendo que mañana el ritmo lo va a imponer San Francisco, pero entrenamos para poder hacerlo. Empieza a rodar la pelota y ya solamente depende de los jugadores, pero lo entrenamos y nos salió. Creo que el ritmo lo vamos a ir buscar y tratar de manejar el partido nosotros obviamente", cerró.

Mirá la nota completa: