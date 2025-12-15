Quién es Ahmed al Ahmed, el frutero que enfrentó a un terrorista y evitó una tragedia aún mayor

Ahmed al Ahmed, un comerciante musulmán de 43 años y dueño de una frutería en Bondi Beach, Australia, intervino este domingo en pleno tiroteo durante los festejos por Janucá y logró desarmar a uno de los atacantes. El hecho ocurrió en Sydney y dejó al menos 16 personas asesinadas.

El hombre resultó herido por disparos, fue operado y su accionar fue destacado por autoridades australianas y dirigentes internacionales.

Un civil sin entrenamiento que actuó en medio del ataque

Según relató su primo Mustafá a medios locales, Ahmed al Ahmed “es un ciudadano común”, sin experiencia militar ni manejo previo de armas. Casado y padre de dos hijos, se encontraba cerca de su puesto cuando comenzó el ataque perpetrado por dos hombres que dispararon contra los asistentes a la celebración judía.

Videos grabados por testigos muestran cómo Ahmed, vestido con una remera blanca, se acercó por detrás a uno de los agresores y, tras un breve forcejeo, logró quitarle el fusil. Luego lo apuntó hasta que llegó la Policía, hizo señas para dejar en claro que no era parte del atentado y dejó el arma apoyada contra un árbol antes de retirarse del lugar.

Durante ese momento, el segundo atacante le disparó y lo hirió en el hombro derecho y en la mano, lesiones por las que debió ser intervenido quirúrgicamente horas después.

Luego de que se conociera la identidad del hombre que intervino en el ataque y su estado de salud, se lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos mientras permanece en el hospital.

De esta manera, en apenas poco más de un día, se recaudó más de un millón de dólares. Ahmed al Ahmed, recibió al rededor de 18.000 donaciones, incluidos 100.000 dólares del multimillonario estadounidense Bill Ackman.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitó al héroe en el hospital y lo elogió por su acción: “Sin duda, se habrían perdido más vidas de no ser por la valentía desinteresada de Ahmed”, manifestó. (TN)