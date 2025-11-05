Dolor en Aldosivi: murió en un accidente de tránsito uno de sus dirigentes más emblemáticos

El club Aldosivi de Mar del Plata vive horas de dolor después de que se conociera la trágica muerte de José Marcelo Moscuzza, uno de sus dirigentes más emblemáticos. El hombre de 48 años sufrió un accidente de tránsito en la Ruta 2, a la altura de Lezama.

Según confirmaron fuentes policiales, el auto en el que viajaba volcó durante la madrugada de este miércoles en el kilómetro 166 y cayó en un zanjón al costado de la ruta. Al llegar los servicios de emergencia, constataron su muerte.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia. Acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos. Hasta siempre, Jose”, fue el comunicado del club en sus redes sociales.

José Marcelo Moscuzza, toda una vida ligada a Aldosivi

Hijo de José Américo Moscuzza, histórico referente del club del puerto, “Josesito” tal como se lo conocía afectivamente, fue parte activa de Aldosivi durante gran parte de su vida. Se desempeñó como vicepresidente hasta el año 2024 y acompañó al equipo en momentos clave: ascensos, descensos y reconstrucciones institucionales que marcaron el camino del club hacia el profesionalismo.

Durante su gestión se impulsaron obras y mejoras significativas en el predio de Punta Mogotes, además de garantizar la presencia del club en la élite del fútbol argentino.

Su figura trascendía lo deportivo: era muy querido en distintos sectores de la sociedad marplatense, tanto por su compromiso con la ciudad como por su perfil solidario y humano. (TN)