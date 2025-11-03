Infantiles del club Argentino de gira por Buenos Aires y hacia un torneo en Uruguay

La delegación del club bahiense posó para la foto tradicional en la sede de avenida Colón. Foto: club Argentino.

La categoría de infantiles M14 del club Argentino inició esta semana un viaje de cierre de temporada por Buenos Aires y Uruguay, país en el que participarán del tradicional torneo internacional Valentín Martínez.

Como marca la tradición, los jugadores salieron anoche desde la sede tras la participación en el 19º encuentro Anahí Menna de Vila.

Realizaron la foto institucional con la presencia de Carlos Franchini, presidente del club, quien concurrió a despedir a la delegación y dijo unas palabras sobre la tradición de este viaje y su importancia.

El viaje incluye visita y partido con el club Curupayti, una visita a Casa Puma y la participación en el 32º encuentro Valentin Martinez que organiza el club uruguayo Carrasco Polo. Para el equipo bahiense la participación se dará el próximo jueves, viernes y sábado.

El club Argentino es un protagonista histórico de este certamen practicamente desde su inicio en la década del 90. Este año se retomó la participación con la idea de mantener firme este cierre de una etapa en rugby, que marca la transición de infantiles a juveniles.

En la foto aparecen, sentados desde la izquierda, Bautista Marrón Fininich, Manuel Monardez, Iñaki Valera, Manuel Larriera, Valentín Brizuela, Bautista Razquin, Francisco Dorazio, Juan Bautista Becares y Julián Castellino.

En el medio, desde la izquierda, Luca Repetto, Joaquín Milstein Claverie, Milo Giuliani Del Cero, Santino Prosperi Estevanacio, Félix Blanco, Valentín Heffner, Benjamín Buschiazzo Chollet, Genaro Fernández, Benjamín Corvalán, Francisco Luque Woodward y Genaro Rabuffetti.

Parados, desde la izquierda, Rodrigo Custodio (entrenador), Alejo Buschiazzo (entrenador), Benicio López, Bautista Custodio, Carlos Franchini (presidente del club), Santiago Zalcman, José Paz Sosa, Santiago Santillán, Fabricio Narváez, Gino Mazzarini, Santiago Coronel, Bautista Schulmeister (entrenador) y Jorge Paz (entrenador jefe).