L-Gante reveló el grave error de su exmanager que casi le cuesta la carrera

L-Gante habló sin filtros sobre su separación profesional de su exmánager Maximiliano Barbaccia, más conocido como Maxi El Brother, y dejó al descubierto un error que —según reconoció— podría haber comprometido toda su carrera.

Durante una entrevista con la prensa, tras participar del programa de Juana Viale, el cantante se mostró más relajado que en etapas anteriores y decidió aclarar la situación contractual que lo enfrenta a su antiguo representante.

“Estamos haciendo un registro de todo el tiempo que trabajamos juntos. Yo no fui consultado durante mucho tiempo, así que, mediante una carta documento, él tiene que presentar todos los registros en diez días hábiles”, explicó Elián Valenzuela, quien mantiene una disputa legal para revisar los movimientos económicos de los últimos años.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando los periodistas le preguntaron si su nombre artístico estaba registrado por su exmánager.

“Completamente erróneo”, respondió con firmeza. “L-Gante lo registré hace muy poco tiempo, y eso fue una falta de atención mía, porque tranquilamente lo podría haber hecho otro. Pero ya estamos atentos a todo eso”, reconoció el artista, admitiendo que ese descuido pudo costarle caro.

Con esta declaración, L-Gante reveló que durante años su marca no había sido protegida legalmente, lo que la dejaba vulnerable ante posibles maniobras comerciales o registros de terceros.

Sobre la posibilidad de reconciliarse con su exmánager, el referente de la cumbia 420 fue contundente: “Tomé la decisión de que todo se maneje por el lado de los abogados y se resuelva formalmente”, afirmó, dejando en claro que no hay vuelta atrás en su vínculo profesional con Barbaccia.

A pesar de las tensiones, el músico aseguró que mantiene su palabra y cumplirá con todos los compromisos firmados: “Se cumplen los contratos, tan solo por el hecho de que yo tengo la palabra. Si cobró o no cobro, lo que sea de acá en adelante bajo mi gestión será responsabilidad mía, pero prometo que siempre voy a cumplir”, sentenció.

Mientras avanza el conflicto legal, L-Gante estrenó recientemente un nuevo videoclip bajo el sello de una de las productoras más importantes del país. (NA)