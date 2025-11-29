Bahía Blanca | Sabado, 29 de noviembre

12.0°

Bahía Blanca | Sabado, 29 de noviembre

12.0°

Bahía Blanca | Sabado, 29 de noviembre

12.0°
Fútbol.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul hoy juegan otra final, desde las 20

Inter Miami recibe a New York City FC, por la Conferencia Este.

Abrazados a una ilusión, así están los jugadores de Inter Miami. Foto: Inter.

El Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, recibe, desde las 20, a New York City FC, por la final de Conferencia de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

El conjunto de Javier Mascherano, con un gran Lionel Messi, busca quedarse con el título de la Conferencia Este y clasificar a la final de la MLS.

Posibles formaciones

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti o Luis Suárez. DT: Javier Mascherano. 

New York City FC: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Bicalho; Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O'Toole, Hannes Wolf; Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández. DT: Pascal Jansen.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Básquetbol.
La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE