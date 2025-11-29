Lionel Messi y Rodrigo De Paul hoy juegan otra final, desde las 20

Abrazados a una ilusión, así están los jugadores de Inter Miami. Foto: Inter.

El Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, recibe, desde las 20, a New York City FC, por la final de Conferencia de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

El conjunto de Javier Mascherano, con un gran Lionel Messi, busca quedarse con el título de la Conferencia Este y clasificar a la final de la MLS.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Posibles formaciones

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti o Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

New York City FC: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Bicalho; Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O'Toole, Hannes Wolf; Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández. DT: Pascal Jansen.