Los Pumas 7s abren el juego en Dubai con formato, equipo e ilusión renovada

Santiago Álvarez Fourcade sumará otra temporada en el circuito mundial. Foto: Archivo La Nueva.

Este fin de semana el seven cobra protagonismo para el rugby nacional e internacional, con participación de jugadores y seleccionados bahienses.

A nivel internacional se pone en marcha el Seven Series 2025 con su primera etapa a disputarse entre sábado y domingo en Dubai, Emiratos Árabes.

Argentina, con Santiago Álvarez Fourcade, debutará este sábado ante Fiji a las 6.10.

Luego jugará contra Francia (9.38) y completará la fase clasificatoria ante Sudáfrica (13.34).

Los partidos serán televisados por Disney+.

Los Pumas 7s vuelven a ser dirigidos por Santiago Gómez Cora y presentan esta temporada algunas caras nuevas producto del proceso de renovación, por caso Eliseo Morales (Universitario de Salta/CASI), Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling), Martiniano Arrieta (Universitario de Tucumán) y Valentín Maldonado (Universitario de Córdoba).

Parados, desde la izquierda: Luciano González, Eliseo Morales, Santino Zangara, Santiago Álvarez Fourcade, Santiago Mare (c), Matteo Graziano, Valentín Maldonado y Martiano Arrieta. Abajo, desde la izquierda: Sebastián Debuc, Joaquín Pellandini, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld, Juan Patricio Batac y Lautaro Bazán Vélez.

El equipo se completa con Lautaro Bazán Vélez, Luciano González, Matteo Grazziano, Santiago Mare (capitán), Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

Argentina va en la zona A, mientras que en el sector B participarán Nueva Zelanda, España, Australia y Gran Bretaña.

La competencia que se viene en varones fue recortada en relación a ediciones previas y la conformarán 8 equipos (División 1) los cuales disputarán seis etapas o torneos de noviembre a marzo. Luego, se jugarán tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos de la División 2 (total de 6 participantes) para alcanzar la cifra de 12 equipos que determinarán las posiciones finales de cara a la temporada 2026-27.

Se jugará una División 3 como torneo Challenger con 8 países que clasificarán desde competencia regionales.

En la temporada 2024-25 el seleccionado argentino ganó por segundo año consecutivo la fase regular (clasificatoria). Con el viejo formato hubieran sido campeones, aunque en la fase final perdieron en semifinales ante España 29-5 y luego el partido por el Bronce ante Nueva Zelanda 38-17.

Ventana de noviembre

Este sábado al mediodía (12.10) se jugará el último partido del Nations Series más conocida en nuestro país como ventana de noviembre.

Gales recibirá a Sudáfrica en el estadio Principality de Cardiff, donde el árbitro será Luc Ramos (Francia). Lo pasa Disney+.

Para ambos será el cuarto enfrentamiento de la ventana, en la que el XV galés venció a Japón (24-23) y cayó ante Nueva Zelanda (52-26) y Argentina (52-28), mientras que los Springboks derrotaron a Irlanda (24-13), Italia (32-14) y Francia (32-17).