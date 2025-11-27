Finaliza la descarga de caños para el primer proyecto de GNL en la costa de Río Negro

El puerto de San Antonio Este ingresa en las horas finales de una de las operaciones logísticas más trascendentes vinculadas al desarrollo del Gas Natural Licuado en el país.

Tras varios días de actividad ininterrumpida, hoy sábado y, como máximo, el lunes, está previsto que termine la descarga de 10.000 toneladas de caños de acero destinados al gasoducto que impulsará el proyecto Argentina FLNG en Río Negro.

El movimiento marca un hito para la provincia y para un sector que empieza a ver materializada una infraestructura largamente planificada.

Los materiales llegaron a bordo del buque Billion Star, un carguero de 175 metros de eslora que transportó 2.209 tuberías de acero de distintos diámetros.

Este primer embarque crítico está destinado a la construcción del tramo terrestre que vinculará la red troncal de gas, específicamente el gasoducto San Martín, con la futura infraestructura marítima desde la que operarán las plantas flotantes de licuefacción previstas en el Golfo San Matías.

El ducto permitirá abastecer tanto al buque Hilli Episeyo, que será la primera unidad licuefactora del proyecto, como a la barcada MK II, contemplada en la segunda fase del proyecto.

Las maniobras de descarga comenzaron a mitad de semana bajo un operativo especialmente diseñado para materiales de gran porte.

Se emplearon dos grúas instaladas en la cubierta del buque, con equipos de izaje de alta capacidad y cuadrillas técnicas especializadas en manipulación de cargas pesadas.

Cada tubo requirió procedimientos de verificación y posterior traslado hacia el sector de acopio dentro del predio portuario.

La coordinación entre la terminal, las empresas logísticas y los equipos técnicos resultó clave para sostener el ritmo previsto y minimizar los tiempos de amarre del carguero.

Nodo logístico

El proceso de descarga, que culminará en estas horas, consolida el rol de San Antonio Este como nodo logístico del primer proyecto de GNL a gran escala en la Argentina.

A lo largo de las jornadas, autoridades locales y provinciales recorrieron el muelle, a cargo de la empresa Patagonia Norte, para seguir de cerca el avance del operativo, que ya cambió el movimiento habitual del puerto y generó una dinámica diferente en los servicios vinculados.

La importancia institucional y económica del proyecto quedó reflejada en esas visitas y en la actividad desplegada alrededor del muelle.

Acopio y posterior traslado a Punta Colorada

Una vez desembarcadas, las tuberías están siendo acopiadas en el predio de la terminal portuaria, donde permanecerán hasta que se complete la adecuación del obrador y los accesos viales previstos para su traslado.

Se estima que ese movimiento comenzará dentro de aproximadamente un mes.

Esa etapa abrirá un nuevo frente de trabajo, que incluirá soldaduras, controles técnicos, aplicación de revestimientos, transporte interno y distribución del material a lo largo del trazado del gasoducto terrestre.

El proyecto, encabezado por Pan American Energy y Golar, incluye un gasoducto terrestre de alrededor de 18 kilómetros, que conectará con el gasoducto troncal San Martín (que une Tierra del Fuego con CABA), y un tramo marítimo de unos 4,5 kilómetros hasta el punto de amarre de las plantas flotantes, ubicado a unos 40 metros de profundidad.

Dos barcazas

Esa infraestructura será la encargada de alimentar a las dos primeras unidades de licuefacción del proyecto.

Según las proyecciones de la empresa operadora, el complejo estará integrado inicialmente por el Hilli Episeyo, con una capacidad aproximada de 2,45 millones de toneladas anuales de GNL, y por la planta flotante MK II, que aportará alrededor de 3,5 millones de toneladas por año.

El primer buque se encuentra sometido a trabajos de modernización y mantenimiento, mientras que en el caso del segundo el proceso es más complejo, ya que se trata de la conversión del buque metanero Fiji en un buque o barcaza licuefactora que será bautizada MK II, según se informó.

En conjunto, el sistema podrá despachar unas 6 millones de toneladas de GNL anuales, equivalentes a cerca de 27 millones de m3 diarios de gas natural para exportación.

En 2027 y 2028

En cuanto a los plazos estimados, el Hilli Episeyo comenzaría a operar en el Golfo San Matías en 2027, en tanto que la unidad MK II se sumaría al esquema hacia 2028, una vez concluidas las tareas de adaptación en astilleros y las pruebas operativas.

Ambas unidades forman parte de un plan integral que incluye plantas compresoras, obras en tierra y nueva infraestructura asociada a la evacuación del gas neuquino.

De avanzar según lo planeado, la Argentina se incorporará por primera vez a la cadena global del gas natural licuado (GNL) con producción propia.

El impacto económico esperado es significativo. Las estimaciones señalan que, durante dos décadas de operación, el proyecto podría generar varios miles de millones de dólares en exportaciones, con participación de proveedores locales y cientos de empleos directos e indirectos vinculados a la construcción, operación portuaria y mantenimiento.

El emprendimiento también cuenta con beneficios fiscales y aduaneros contemplados en los regímenes vigentes para grandes inversiones, un aspecto que facilita el acceso a financiamiento y mejora la competitividad del proyecto en un mercado internacional cada vez más exigente.

Inicio físico del proyecto

Con la finalización del desembarco, San Antonio Este cierra una etapa decisiva en el comienzo físico del proyecto.

En adelante, los esfuerzos se concentrarán en el tendido del gasoducto y en la preparación del entorno operativo que permitirá, por primera vez en la historia argentina, producir Gas Natural Licuado desde una planta flotante instalada frente a la costa.

Se abre así un nuevo capítulo en la estrategia de monetización de los recursos de Vaca Muerta y en la consolidación de la Argentina como proveedor emergente en el mercado global del GNL.

Y a esto seguramente le seguirá la concreción de otros dos proyectos de GNL, ambos de mayor escala, liderados por YPF.