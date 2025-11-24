Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui e histórico dirigente del peronismo bonaerense

El intendente de la localidad bonaerense de Berazategui, Juan José Mussi, murió este lunes a los 84 años, mientras cursaba su sexto mandato al frente de ese distrito ubicado al sur del conurbano provincial.

"Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión. Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto", tuiteó la expresidenta Cristina Kirchner.

Mussi estaba internado desde la semana pasada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

El dirigente nació el 9 de enero de 1941. Fue médico y tuvo una extensa trayectoria en la política bonaerense: además de sus múltiples jefaturas comunales, también fue ministro de Salud de la provincia durante dos mandatos durante la administración de Eduardo Duhalde, y secretario de medio ambiente durante el kirchnerismo.