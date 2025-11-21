El Gobierno se acerca a las provincias: Santilli se reunió con Zamora en Santiago del Estero

En el marco de un período dialoguista por parte del Gobierno nacional, este se viernes llevó a cabo una reunión con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y su sucesor Elías Suárez.

“Fue una reunión muy profunda y avanzamos en muchos temas”, señaló el ministro del Interior, Diego Santilli, quien viajó a la provincia para buscar ampliar la lista de apoyos legislativos de cara al Presupuesto 2026 y al paquete de reformas que Javier Milei enviará al Congreso.

En la mesa de negociaciones entró en juego la obra pública, uno de los reclamos que los distintos gobernadores le vienen planteando el Gobierno desde hace meses y con mayor énfasis en los distintos encuentros que el flamante ministro del Interior viene teniendo en su nuevo rol.

En el cónclave, que duró tres horas, se permitió “hablar de todo”. Hubo un repaso sobre los reclamos de la agenda local, las medidas que propone el Gobierno nacional, la obra pública y el fortalecimiento del federalismo.

“En los temas conceptuales estamos de acuerdo”, afirmó Santilli, aunque remarcó que aún resta revisar aspectos técnicos antes de avanzar en definiciones.

En lo que respecta al reclamo por los fondos de ATN y recursos ligados a los combustibles, aseguró que trasladará las inquietudes al gabinete económico. “No vamos a estar de acuerdo en todo, pero sí debemos avanzar en lo que sea posible”, señaló.

La semana pasada ya había recibido en Casa Rosada, a Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego ( San Juan), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Luego Santilli viajó a Entre Ríos para reunirse con Rogelio Frigerio; visitó Mendoza, donde fue recibido por Alfredo Cornejo, pisó Jujuy para visitar a Carlos Sadir y en Neuquén, se vio las caras con Rolando Figueroa.

Finalizado este encuentro, el gobernador de Santiago del Estero realizó una publicación en su cuenta de X donde agradeció al Ministro del Interior por "visitarnos y escucharnos".

Por parte del representante del Gobierno nacional, en agenda figura para la próxima semana una cumbre el martes con Hugo Passalacqua, en Misiones. (con información de C5N)