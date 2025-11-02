Con Lautaro Martínez, Inter logró un agónico triunfo y se puso a tiro de la cima

Con un gol agónico, en el minuto 94, Inter --con el bahiense Lautaro Martínez como titular y capitán-- volvió a la victoria tras vencer como visitante a Hellas Verona 2 a 1, en el marco de la 10ª fecha.

El tanto del triunfo llegó cuando el partido se moría en empate. Martin Frese, en contra, selló el marcador.

El polaco Piotr Zielinski abrió la cuenta a los 16 minutos para el elenco de Lautaro, pero el brasileño Giovane lo igualó para el local a los 40 minutos.

Con este triunfo, Inter llegó a 21 puntos y quedó a uno de Nápoli, que ayer igualó sin goles ante Como.

Más tarde, Milan (18 puntos) recibe a Roma (20), con Paulo Dybala.