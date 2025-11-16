Noruega vapuleó a Italia 4 a 1, se clasificó al Mundial y mandó a su rival al Repechaje

Noruega no le tuvo piedad. Goleó a Italia 4 a 1 en Milán, logró la clasificación al Mundial y mandó al repechaje a su derrotado con Mateo Retegui entre los titulares.

Erling Haaland facturó por duplicado en el cómodo triunfo de su Selección, que había comenzado abajo en el marcador por el tanto de Pio Esposito.

A los 63 llegó el empate de Antonio Nusa y 15 minutos más tarde lo dio vuelta Haaland, que volvió a facturar un minuto más tarde.

Para cerrar la goleada, Jorgen Larsen --en tiempo de descuento-- sentenció la histórica victoria.

El Androide jugará su primer Mundial con Noruega, que regresa a la máxima cita de Selecciones luego de 28 años de ausencia.

Mateo Retegui fue titular en Italia, que debía ganar por nueve goles para evitar el Repechaje.

La Selección de Gennaro Gattuso ahora espera rival en el sorteo.