La razón por la que no juega el “Dibu” Martínez en el amistoso entre la Selección argentina y Angola

El arquero que suele ser titular en la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, no dirá presente en el amistoso ante Angola, por lo que su lugar será ocupado por Gerónimo Rulli.

La decisión de que no ataje Martínez se debe a que el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, decidió darle descanso, con el objetivo de probar a otros arqueros y tener más certezas de cara a la lista final de jugadores que irán al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Esto no pone para nada en riesgo la continuidad de Martínez, que es un pilar fundamental en la Selección argentina, sino para definir con mayor claridad quiénes serán los arqueros suplentes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De hecho, el “Dibu” compartió varias imágenes en los últimos días junto a su familia en la casa que compró en la Argentina.

La Selección argentina visita este lunes a partir de las 13 a su par de Angola, en Luanda, en el que será su último partido del 2025.

Los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán un 2026 clave por delante, en el que se enfrentarán a España en la Finalissima, mientras que entre junio y julio irán nuevamente en busca de la gloria en el Mundial 2026. (NA).