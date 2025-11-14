Verde Tuna lleva todas sus canciones al X-Treme Festival de Viedma

La banda bahiense Verde Tuna será parte del X-Treme Festival Patagonia, que se realizará este 15 y 16 de noviembre en el autódromo de Viedma. El encuentro, que combina música en vivo con deportes extremos y propuestas gastronómicas, reunirá a más de veinte bandas, entre ellas Los Espíritus, Militantes del Clímax y El Cuarto Soda, en dos jornadas que irán desde el mediodía hasta pasada la medianoche.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El festival ofrecerá shows de FMX, motocross, drift, además de demostraciones de BMX y skate, junto a charlas y espacios para todo público.

Para Verde Tuna, la invitación representa un nuevo impulso: “Ser invitados a estos festivales es una sensación muy emocionante y gratificante para nosotros, siendo de Bahía Blanca. Nos pone felices representar a nuestra ciudad y mostrar este proyecto de temas propios que lleva casi 10 años de vida”, compartieron.

Con una identidad marcada por la fusión de cumbia, tinku, folklore, pop y rock, la banda se distingue por su energía en vivo, su diversidad sonora y un mensaje optimista que conecta con el público. En los últimos meses, se presentaron en escenarios destacados como la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, el Teatro Municipal, el Encuentro Nacional del Artesano y la Fiesta de la Primavera de la UNS.

Verde Tuna también atraviesa un momento significativo: está lanzando los primeros adelantos de su segundo material discográfico, disponibles en Spotify y YouTube. Los temas “Hoy me elijo yo” e “Hijos del sol” recibieron una gran respuesta del público y anticipan una etapa de crecimiento artístico para el grupo.

La banda está integrada por Javo Pérez (voz y guitarras), Ruben Saavedra (voz, quena y charango), Marikena Saavedra (voz), Rocío Saavedra (coros y violín), Alexis Jager (batería y percusión) y Matías Marderwald (bajo).

Para seguir su actividad o escuchar su música, pueden encontrarlos en Instagram (@verde_tuna), Facebook (Verde Tuna Banda) y en sus canales oficiales de Spotify y YouTube.