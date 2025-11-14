Barrio Hospital-Sportivo: dónde se juega, cuándo arranca y cómo sigue la final de Segunda

Tuero y Fortelli se cruzarán en la final, a partir del martes. Foto: Archivo-La Nueva.

Barrio Hospital y Sportivo Bahiense disputarán la final del segundo tramo del torneo de ascenso del básquetbol local, César "Tito" Loustau.

Tras barrer sus respectivas semifinales, entre ambos clubes acordaron iniciar la serie al mejor de cinco juego el próximo martes, tal como establecía el calendario original, pese a que estaba la chance de que inicien esta noche.

Además, se dispuso que los partidos decisivos que sean necesarios se jueguen todos en el estadio Norberto Tomás del Club Olimpo.

El primer duelo, programado para el próximo martes, arrancará a las 21.15.

El segundo, en tanto, irá el viernes 22 a las 21.30 y, el tercero, el martes 25 desde las 21.

En caso de ser necesario un cuarto partido, se jugará el viernes 28 a las 21 y, de hacer falta un quinto, irá el martes 2 de diciembre en el mismo horario.

Si el ganador de la llave es Barrio Hospital, conseguirá el ascenso por haber ganado también el primer tramo, y Sportivo jugará la promoción 1 ante 9 de Julio o San Lorenzo.

Mientras que si el cruce queda para el tricolor, habrá una final extra.