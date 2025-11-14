Con un gol de Lautaro y otro de Messi, Argentina derrotó a Angola en su último partido del año

La Selección Argentina le puso punto final a su actividad en 2025 con una victoria. En su único partido de la fecha FIFA de noviembre, la Albiceleste se impuso por 2 a 0 sobre Angola en un amistoso internacional. El bahiense Lautaro Martínez y Lionel Messi anotaron los dos goles de la jornada.

El primer tiempo tuvo al combinado local intentando imponerse, aprovechando su buena capacidad física para presionar a los campeones del mundo. Con el correr de los minutos, el equipo de Lionel Scaloni se fue acomodando y encontró el primer gol sobre el final de la etapa inicial.

Una habilitación de Messi para Lautaro Martínez marcó la diferencia en el minuto 43′. El Toro definió fuerte y metió el balón entre las piernas del arquero para abrir la cuenta en un compromiso con pocas emociones.

En el complemento, no pasaba mucho. Hasta el tramo final, lo más interesante eran los debuts de Kevin Mac Allister, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni. Sin embargo, a los 36′, el Toro le devolvió el favor a Leo, que puso el 2 a 0 definitivo.