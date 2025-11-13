Abuso sexual: pidieron 15 años de cárcel para un sujeto que confesó en el juicio

La fiscalía pidió una pena de 15 años de cárcel para un hombre que durante el juicio declaró y admitió que abusó sexualmente de una menor.

El titular de la UFIJ Nº 14, Marcelo Romero Jardín, reclamó la condena en el marco de los alegatos del debate oral que lleva adelante el Tribunal en lo Criminal Nº 3.

El representante del Ministerio Público imputó al individuo -no se lo identifica para preservar a la víctima- por los hechos ocurridos entre 2016 y 2018 en dos domicilios de nuestra ciudad, .

En esas circunstancias, y aprovechando que convivía con la menor (era pareja de la abuela de la chica), la sometió a manoseos y exhibición de pornografía, entre otras cosas.

La pequeña tenía seis años de edad cuando comenzaron los actos abusivos.

Los voceros señalaron también que durante la audiencia de debate el procesado confesó los hechos.

El defensor oficial Augusto Duprat pidió que se tenga en cuenta esa situación y le impongan el mínimo de la pena establecida para los delitos imputados.

El veredicto de los jueces se conocerá el próximo miércoles a mediodía.