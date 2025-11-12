Cool Dumond: soul, funk y relecturas con sello propio en la Biblioteca

Franco Pignol [email protected] Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

Cool Dumond llega al auditorio Caronti de la Biblioteca Rivadavia para compartir una nueva fecha en la que el soul, el funk y el rock se mezclan en reversiones singulares de artistas de todos los tiempos. El grupo, integrado por músicos y músicas locales, propone un recorrido por temas icónicos, relecturas audaces y una energía escénica que se sostiene tanto en lo artístico como en lo humano.

“Hace aproximadamente tres años empezamos a generar espacios de encuentro entre músicas y músicos, con la intención de ampliar nuestro lenguaje musical y seguir explorando formas y estilos de música afroamericana. De esos intercambios intergeneracionales surgió Cool Dumond”, cuenta Yoyi Beretera, uno de los integrantes del proyecto.

Para este viernes elijo Cheques, de Spinetta, por cómo la descose Agustín Speroni en la batería, y Lady Marmalade, un clásico de clásicos donde suena todo el power vocal de Cool Dumond.”

El músico destaca que el grupo, además de ser un espacio creativo, también se ha convertido en una fuente laboral: “El esforzarnos por ofrecer una propuesta singular y de calidad nos permitió integrar los line up de fiestas provinciales y eventos multitudinarios, además de presentarnos en espacios más íntimos. Esta fecha con entrada libre y gratuita en el auditorio Caronti es una de esas que nos da mucha alegría poder compartir”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Habituado a tocar en formaciones orquestales, Beretera subraya que lo más valioso del proyecto es la conexión entre sus integrantes: “Vos sabés bien la importancia esencial de lo humano para llevar adelante una propuesta numerosa. Eso es lo que prevalece en Cool Dumond: la búsqueda de un hecho artístico colectivo, más potente, al ser más que la suma de cada una de nuestras singularidades”.

No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer al Instituto Cultural de Bahía Blanca, al Teatro Municipal y a la Biblioteca Rivadavia por generar espacios".

Una de las particularidades del grupo es contar con cuatro vocalistas al frente, lo que les permite un abanico amplio de colores y texturas sonoras. “Nos gusta revisitar clásicos de todas las épocas, pero no hacemos covers exactos sino relecturas, algunas bastante alejadas de los originales, en estilo soul/funk, con un toque de rock”, explica.

El repertorio es tan diverso como ambicioso: The Beatles, Nathy Peluso, Oasis, Spinetta, Jamiroquai, Nafta, Alicia Keys, Stevie Wonder, Divididos, Daft Punk y Bee Gees, entre otros. “No todos son hits —aclara Beretera—, también incluimos algunos lados B que nos permiten manejar la curva emocional de cada show. Por ejemplo, en este recital vamos a hacer una versión muy distinta de You can’t always get what you want de los Rolling Stones, solo reconocible para muy fans.”

Consultado sobre sus temas favoritos para tocar en vivo, Yoyi no duda: “Todos, ja! Pero para este viernes elijo Cheques, de Spinetta, por cómo la descose Agustín Speroni en la batería, y Lady Marmalade, un clásico de clásicos donde suena todo el power vocal de Cool Dumond.”

Antes de despedirse, el músico agradece el apoyo institucional que permite la concreción de estas propuestas: “No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer al Instituto Cultural de Bahía Blanca, al Teatro Municipal y a la Biblioteca Rivadavia por generar espacios donde los trabajadores de la cultura podamos encontrarnos con la comunidad. Pensamos este show para toda la familia, apto para todas las edades y muy participativo. Te invitamos a compartir una noche de música y baile y a ser parte del show”.

🗓️ Viernes 14 de noviembre – 21 h

📍 Biblioteca Rivadavia (Av. Colón 31)

🎟️ Entrada libre y gratuita con reserva previa: teatromunicipal.bahia.gob.ar/agenda/cool-dumond

Cool Dumond está integrado por Aldana Iglesias (voz), Juliana Silva (voz), Carla Sarlangue (voz), Gerardo Ciucani (voz y guitarra), Néstor Beretera (guitarra), Claudio Chaves (bajo), Javier Taccari (teclados), Agustín Speroni (batería) y Jorge Franzoni (operación técnica).