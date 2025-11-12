Carrillo entre el Senior y la ilusión de dirigir a Villa Mitre

La historia de Martín Carrillo con Villa Mitre tiene muchos capítulos. En la actualidad, es uno de los destacados el equipo el Senior que se quedó con la ventaja deportiva tras vencer a Monte Hermoso 4 a 1, con dos goles suyos. Pero claro está que, tras la salida de Carlos Mungo como DT del elenco del Federal A su nombre toma fuerza.

“¿De qué depende dirigir Villa Mitre? De que me llamen y tener una charla. Siempre estuve comprometido cuando jugaba y si tengo la oportunidad de dirigir será de la misma manera”, le dijo a El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 16.

“Esto con muchas ganas de dirigir. Seguramente los dirigentes se toman su tiempo para elegir y como en los últimos años se compitió muy bien al que le toque asumir tendrá una gran responsabilidad. Y con mi grupo estamos preparado para cualquier desafío que nos toque”, amplió el entrenador, de gran trabajo en San Francisco en la temporada 2024.

También se refirió a su participación en el Senior tricolor.

“Una vez que asumí el compromiso, lo tomo como una presión en poder rendir y en estar bien porque soy uno de los más grandes. Uno quiere estar siempre a la altura. Y cuando te ponés la camiseta de Villa Mitre apuntas a ganar, aunque ahora y a disfrutar un poco más”, sostuvo.

Mirá la nota completa: