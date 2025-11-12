Otra vez sin clases en Bahía: el gremio Suteba realizará este jueves una nueva jornada de protesta

La filial bahiense del gremio docente Suteba anunció que este jueves realizará una jornada nacional de lucha, por lo que una vez más numerosos establecimientos educativos de la ciudad tendrán su funcionamiento parcial o totalmente interrumpido, según la cantidad de adhesiones docentes a la convocatoria.

"Por más presupuesto para la EDUCACIÓN PÚBLICA. Más presupuesto para la Educación Pública. Salarios dignos. Por un cargo igual a la canasta familiar. El salario no es ganancia: rechazo al descuento de la 4ta categoría de la ARCA. No a las políticas de ajuste en educación", explicaron los organizadores en sus redes sociales.

La jornada, que cuenta con la adhesión de la CTERA, ADUNS y la CTA, comenzará a las 10 frente a la sede del Rectorado de la Universidad Nacional del Sur (Avenida Colón 80)

Esta protesta representará la decimotercera interrupción del Ciclo Lectivo 2025 en Bahía Blanca por diferentes reclamos gremiales.

A las 10 medidas de fuerza realizadas por el Suteba local (5 de marzo, 9 de abril, 10 de abril, 30 de abril, 11 de junio, 26 de junio, 15 de julio, 6 de agosto, 21 de agosto y 8 de octubre) se sumaron los paros del CEB (20 de mayo) y la CTERA (22 de mayo), además de las numerosas suspensiones de clases por cortes en el servicio de agua de la ciudad, como sucedió el pasado 17 de septiembre.

Todas estas interrupciones fueron realizadas, por si fuera poco, en un contexto en el que la mayoría de los establecimientos debió suspender sus actividades entre 15 y 30 días, como consecuencia de las tareas de reparación edilicia y reacondicionamiento de mobiliario y material pedagógico, luego del devastador temporal del pasado 7 de marzo.

Los organizadores confirmaron que los presentes recibirán constancia gremial por toda la jornada.