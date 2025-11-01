Con los pibes bahienses, Independiente derrotó a Atlético Tucumán 3 a 0

Con la presencia entre los titulares de los bahienses Lautaro Millán y Jonathan De Irastorza, Independiente venció 3-0 a Atlético Tucumán en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y se mantiene con la ilusión de intentar ingresar a los playoffs.

El Rojo apenas había ganado un partido en el Torneo Clausura y con este triunfo encauzó la relación con su gente, que se había mostrado muy molesta.

En el primer tiempo, el equipo de Gustavo Quinteros fue muy superior y se puso en ventaja con los goles de Matías Abaldo y Gabriel Ávalos, por una mala salida del rival y otra gran jugada colectiva.

En el complemento, el Decano asomó en busca del descuento, pero Felipe Loyola conectó un corner de cabeza y liquidó el partido con el 3-0.

Después del tercero, los de Hugo Colace, que hoy debutó en el conjunto del Norte, se descontrolaron: se fueron expulsados Ignacio Galván y Clever Ferreira, al cometer un penal que Matías Mansilla le tapó a Ávalos.