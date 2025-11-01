Pelota a paleta: Huracán "chilló" más fuerte, ganó el Clausura y es campeón anual en parejas

Un año redondo cerró en Bahía la pareja de pelota a paleta de Huracán de Chillar, al conquistar el certamen Clausura de parejas en la categoría elite y, por ende, el campeonato anual en Pelota a Paleta.

El torneo que organiza la Federación tuvo su última fecha este sábado en nuestra ciudad y la dupla compuesta por Facundo Andreasen y Federico Fernández se alzó con todos los honores al vencer al anfitrión Almafuerte (Sebastián Andreasen y Guillermo Osorio) en tres sets, en un partido de alto vuelo.

Huracán era ganador del Apertura y al repetir en este Clausura automáticamente se proclamó campeón 2025.

El equipo bahiense terminó segundo en la tabla anual y, seguramente, como lo viene haciendo desde hace cinco años en elite redoblará esfuerzos para apuntar al 2026.

Tanto Guille Osorio como Seba Andreasen, según los dichos del propio presidente del conjunto "verde", Mario Bertazzo, representaron de manera brillante a la institución de Holdich y Almafuerte en el plano provincial.

Uno de los jueces presente en la final fue Fernando Vidales, de dilatada trayectoria en el ámbito nacional.