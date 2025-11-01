Stefano Di Carlo fue elegido como el nuevo presidente de River
El candidato del oficialismo, actual secretario general del club, emitió su voto al mediodía.
En medio de un clima festivo y de mucha tranquilidad, más de 25 mil socios de River eligieron en forma mayoritaria a Stefano Di Carlo como su nuevo presidente en las elecciones que se llevaron a cabo en el Monumental y que superaron con amplitud el récord registrado en los últimos comicios, cuando se contabilizaron 19.833 sufragios.
El candidato del oficialismo, actual secretario general del club, emitió su voto al mediodía y se cruzó con Rodolfo D’Onofrio, con quien se dio un abrazo. El ex presidente, quien también votó temprano, le dio su apoyo a Di Carlo. Y se emocionó cuando ingresó al club ya que fue ovacionado por la gente.
“Hemos tenido momentos de éxitos deportivos marcados e inversión en infraestructura, que ha sido icónica. Son dos caminos paralelos, River debe y va a seguir creciendo y una cosa no invalida la otra”, afirmó el candidato de Filosofía River.
Por su parte, el presidente saliente Jorge Brito pasó por las urnas antes de las diez y media de la mañana junto a sus tres hijos y dejó sus impresiones tras su mandato de cuatro años.
“Demostramos que para hacer una inversión de 200 millones de dólares no necesitamos un jeque árabe o ser una SAD, sino la voluntad de los socios y dirigentes que funciones como articuladores de esos pedidos”, afirmó el Brito que entregará el mandato el lunes. Y agregó: “Obviamente que lo deportivo no fue lo esperado pero no se trató de una competencia entre el fútbol y las obras. De hecho, tuvimos un mayor presupuesto en el fútbol de lo que teníamos anteriormente”.