Stefano Di Carlo fue elegido como el nuevo presidente de River

En medio de un clima festivo y de mucha tranquilidad, más de 25 mil socios de River eligieron en forma mayoritaria a Stefano Di Carlo como su nuevo presidente en las elecciones que se llevaron a cabo en el Monumental y que superaron con amplitud el récord registrado en los últimos comicios, cuando se contabilizaron 19.833 sufragios.

El candidato del oficialismo, actual secretario general del club, emitió su voto al mediodía y se cruzó con Rodolfo D’Onofrio, con quien se dio un abrazo. El ex presidente, quien también votó temprano, le dio su apoyo a Di Carlo. Y se emocionó cuando ingresó al club ya que fue ovacionado por la gente.

“Hemos tenido momentos de éxitos deportivos marcados e inversión en infraestructura, que ha sido icónica. Son dos caminos paralelos, River debe y va a seguir creciendo y una cosa no invalida la otra”, afirmó el candidato de Filosofía River.

Por su parte, el presidente saliente Jorge Brito pasó por las urnas antes de las diez y media de la mañana junto a sus tres hijos y dejó sus impresiones tras su mandato de cuatro años.

“Demostramos que para hacer una inversión de 200 millones de dólares no necesitamos un jeque árabe o ser una SAD, sino la voluntad de los socios y dirigentes que funciones como articuladores de esos pedidos”, afirmó el Brito que entregará el mandato el lunes. Y agregó: “Obviamente que lo deportivo no fue lo esperado pero no se trató de una competencia entre el fútbol y las obras. De hecho, tuvimos un mayor presupuesto en el fútbol de lo que teníamos anteriormente”.