Joaquín Moro ya jugará por una copa, Newman campeón y la ventana de noviembre

Newman ganó su primer título en el Top 12. Foto: ESPN.

En su primera temporada en el rugby inglés el bahiense Joaquín Moro jugará por un importante trofeo en la Premiership de ese país.

Con participación del tercera línea Leicester Tigers superó a Newcastle por 10 a 8 y con tres victorias aseguró un lugar en semifinales de la Premier Cup.

Este certamen se juega alternando calendario con la liga, que entró en receso hasta el 28 de noviembre por la ventana internacional.

Moro tuvo minutos en este encuentro donde los equipos utilizan a jóvenes promesas y profesionales que necesitan rodaje.

Leicester lidera invicto la zona B (3-0).

Newman campeón

En nuestro país Newman le puso fin a la sequía y se coronó campeón del Top 12 al superar a SIC por 15-3 en cancha del CASI.

Fue el primer título para el Cardenal, que en 2008 había perdido la final ante Hindú por 22-10.

Newman sumó tries de Marcelo Brandi (39m.) y Bautista Bosch (59m.), con una conversión y un penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada.

Para SIC anotó un penal Santiago Pavlovsky (21m.).

Ventana de noviembre

Este sábado se jugaron partidos correspondientes a la ventana de noviembre, en la que también habrá acción para Los Pumas a partir del domingo venidero, cuando enfrente a Gales.

Hoy Inglaterra superó a Australia por 25-7, en un partido que tuvo interés para el seleccionado argentino porque otorgaba puntos para el ranking mundial, de cara al sorteo de grupos en diciembre.

Con este resultado Argentina se mantuvo en el 6º lugar con 83.82 puntos, seguido por los Wallabies con 82.90 (sólo sumaron 0.40 puntos).

La jornada también tuvo la goleada de Escocia a Estados Unidos por 85-0 y la de Sudáfrica a Japón por 61-7. Además, Nueva Zelanda superó a Irlanda por 26-13.

El sábado venidero jugarán Irlanda-Japón (9.40), Escocia-Nueva Zelanda (12.10), Italia-Australia (14.40), Inglaterra-Fiji (14.40), Francia-Sudáfrica (17.10) y Francia-Sudáfrica (17-10), con horarios de nuestro país.

El domingo 9 Los Pumas visitarán a Gales a las 12.10. Una semana después enfrentarán a Escocia (12.10) y despedirán la temporada internacional ante Inglaterra el domingo 23 a las 13.10.

Hoy Argentina XV disputó un amistoso ante el club Munster (Irlanda) con derrota albiceleste por 31-28 en la ciudad irlandesa de Limerick.

El combinado albiceleste volverá a la acción el próximo viernes 7, cuando enfrente a Bristol Bears de la Premiership inglesa a partir de las 16.45.

El partido se jugará en el estadio Ashton Gate de la ciudad de Bristol, sur de Inglaterra.

Por otra parte el combinado Barbarians XV, que contó con la participación del argentino Matías Moroni, perdió en un amistoso ante All Blacks XV por 33-19.