Macri criticó la salida de Francos y aseguró que la reunión con Milei no llegó a buen puerto

Mauricio Macri realizó una publicación en su cuenta personal de X en la que marcó su disgusto por el reemplazo de Guillermo Francos y en el que afirmó no haber llegado a buen puerto en la reunión sostenida con el presidente Javier Milei.

"En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo", afirmó al comienzo de su publicación.

Inmediatamente después de afirmar que el cónclave no había sido positivo descargó su crítica sobre el cambio de Guillermo Francos al frente de la jefatura de gabinete: "La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia", continuó.

Además, el referente del Pro dijo que había hombres con mejor perfil para el puesto, como el actual titular de YPF, Horacio Marín: "Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa", indicó.

Por último, se mostró preocupado por cuestiones no resueltas dentro del Gobierno, que a su parecer se debían solucionar para avanzar en esta segunda etapa: "Esta decisión (la no designación de Marín) a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro".

"Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar", prosiguió.

Finalmente, el ex presidente cerró su posteo indicando que debía expresar su parecer públicamente: "Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país", finalizó.