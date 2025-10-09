Conflicto en Gaza: Israel ratificó el plan de paz

El gobierno israelí aprobó un acuerdo para asegurar la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza, tanto vivos como muertos, según dijo en un comunicado la oficina del primer ministro.

“El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los muertos”, señaló el texto.

El comunicado se conoció un día después del anunciado acuerdo de cese el fuego en Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras tres días de negociaciones en el balneario egipcio de Sharm el Sheik.

De esa manera Israel formalizó el fin de la guerra de Gaza.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La primera fase del acuerdo prevé la liberación de los 48 rehenes, a cambio de unos 2000 prisioneros palestinos y una retirada parcial del ejército israelí.

Se cree que una veintena de los rehenes están con vida, entre ellos tres argentinos: Eitan Horn, Ariel y David Cunio Además, el cuerpo de Lior Rudaeff fue asesinado el 7 de octubre, se encuentra aún en el enclave.

La mayoría de los ministros del gabinete votaron a favor del acuerdo, incluido el partido de sionismo religioso de extrema derecha del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, informó The Israel Times.

Las Fuerzas de Defensa de Israel se retirarán a nuevas líneas dentro de la Franja de Gaza. La liberación de los rehenes comenzaría en las próximas 72 horas. (con información de TN.com.ar)