Guerra en Medio Oriente.

Trump podría viajar este fin de semana a Medio Oriente por el acuerdo sobre Gaza

Así lo indicó el mandatario estadounidense luego del acuerdo alcanzado con Hamás para la primera fase de un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes.
 

Foto: NA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que podría viajar este fin de semana a Medio Oriente, ya que el acuerdo sobre Gaza está "muy cerca".

"Las negociaciones van muy bien", dijo Trump en la Casa Blanca, y agregó: "Podría ir para allá en algún momento cerca del fin de semana".

Las conversaciones entre Israel y Hamás entraron el miércoles en su tercer día en el sitio turístico egipcio de Sharm el-Sheikh, en el mar Rojo.

Importantes funcionarios de Egipto, Qatar y Turquía se unieron a las negociaciones indirectas, las cuales también incluyen al enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y al yerno del presidente Trump, Jared Kushner.

El presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, invitó ayer a Trump a asistir a la ceremonia de firma de un potencial acuerdo, en caso de que las negociaciones en curso resulten exitosas. Mientras tanto, los enfrentamientos continúan en Gaza. (NA)

