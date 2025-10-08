Panamericano U18: mientras Argentina disfrutó de su día de descanso, siguió la acción en el Parque de Mayo

Con dos partidos y sin la selección argentina en acción, continuó la actividad del Panamericano U18 de sóftbol que se disputas desde el domingo y hasta el próxima sábado en nuestra ciudad y otorga 4 plazas al Mundial.

En la jornada de hoy se pusieron al día los cuatro elencos que no jugaron en la jornada inaugural, quedando las seis selecciones con tres partidos.

En el primer turno de la cancha de Parque de Mayo, Canadá venció a México por 10 a 8, sumando su segundo éxito en fila y quitándole el invicto a su rival.

Pese a comenzar 6 a 0 abajo en la primera entrada, los canadienses lograron revertir el resultado sumando 5 carreras en el quinto inning, una en el cuarto y cuarto en el quinto.

Luego, en el segundo y último turno del miércoles, Venezuela superó ampliamente a Guatemala y sumó su tercera victoria consecutiva.

El combinado venezolano se impuso por 8 a 1, con 4 carreras en la sexta y última entrada.

El jueves

Este jueves seguirá el torneo en el Parque de Mayo, con el regreso de la Selección a la cancha.

El combinado nacional se medirá ante Venezuela desde las 20.

El equipo argentina, que cuenta con cinco bahienses en el plantel, superó sucesivamente a Perú (5 a 0), Canadá (11 a 4) y Guatemala (16 a 1).

Por otra parte, hoy habrá otros dos juegos.

En primer turno, se medirán México y Perú a las 14.

Luego, desde las 17, cruzarán Guatemala y Perú

*Así está la tabla



-Argentina (3 triunfos - 0 derrotas)

-México (2-1)

-Canadá (2-1)

-Venezuela (2-1)

-Guatemala (0-3)

-Perú (0-3)

*El plantel

El equipo argentino cuenta entre sus filas con cinco bahienses de los 16 jugadores elegidos.

Ellos son Pedro Martínez (jugador de Indios), Juanjo Pérez (Liniers), Luciano Dowhun (Indios), Leonel Andrada (Liniers) y Jeremías Sáenz (surgido en Indios y actualmente en Oro Verde), quien se encuentra radicado en Paraná.

El resto de los integrantes: Cristian Orsi, Santino Schenone, Thiago Benítez, Aaron López, Dante Goitea, Joaquín Conosciuto, Lucas Gómez, Manuel Briguez, Matías Clara, Carlos Aguirre y Lautaro Ahumada.

En el cuerpo técnico, además, se encuentra el local Rafael Salguero (mánager) y Gustavo Guerrinieri (head coach), Cristian Montero (coach asistente), Joaquín Alegre (coach asistente) y Martín Scialacomo (jefe de equipo).

*El fixture

Miércoles

14.00: Canadá vs. México

17.00: Guatemala vs. Venezuela

Jueves

14.00: México vs. Perú

17.00: Guatemala vs. Canadá

20.00: Venezuela vs. Argentina

Viernes

14.00: Perú vs. Guatemala

17.00: Venezuela vs. Canadá

20.00: México vs. Argentina

Sábado

10.30: partido por el quinto puesto

13.30: partido por la medalla de bronce

16.30: partido por la medalla de oro