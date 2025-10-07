Venezuela informó a EE. UU. sobre el plan de ataque a su embajada en Caracas

La embajada norteamericana en la capital de venezuela (Foto N/A)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó el lunes por la noche que las autoridades venezolanas notificaron al Gobierno de Estados Unidos sobre la planificación de un atentado con explosivos contra su embajada en Caracas, cuya información fue verificada por fuentes nacionales e internacionales "de mucha credibilidad".

"A pesar de las diferencias, hemos protegido esa embajada, como manda el derecho internacional", señaló el mandatario durante su programa televisivo semanal, y explicó que el sistema de inteligencia venezolano logró rastrear conversaciones entre los responsables del plan que pretendía detonar explosivos en la sede diplomática estadounidense.

Maduro precisó que el jefe del Diálogo Nacional y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se comunicó por diversas vías con las autoridades norteamericanas para alertar sobre la amenaza, mientras que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ordenó reforzar la seguridad en torno al recinto diplomático.

"Fue una operación típica de falsa bandera, preparada por sectores de la extrema derecha para provocar un enfrentamiento y culpar al Gobierno bolivariano", advirtió. (N/A)