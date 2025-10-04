Bordeu 2025: hoy se consagran los grandes campeones de la muestra

Con las juras de clasificación, el momento más importante --desde lo competitivo-- comenzará hoy en la 141º Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria, que la Sociedad Rural de Bahía Blanca organizado en su predio de Bordeu.

A partir de las 9, en distintas pistas se realizará la elección de los grandes campeones de la muestra, desde las razas Angus y Hereford, en los bovinos, y de Corriedale, en ovinos.

También a las 9 producirá la apertura del predio para acceder a los estands comerciales e industriales, de interiores y exteriores, los que permanecerán abiertos hasta las 20, en tanto que el patio gastronómico se extenderá hasta las 22.

Los jurados para evaluar los poco más de 534 animales registrados serán Orlando Benta y José Galindo (de Brasil), en Corriedale y Joaquín Alonso, en Poll Merino; Luciano Correndo, en Angus y Leandro Grasso, en Hereford y Shorthorn.

La coronación de los grandes campeones se producirá entre el mediodía y este atardecer.

Las instancias de hoy se podrán seguir por streaming, al que se puede acceder a través de la página web de Sociedad Rural de Bahía Blanca: www.sociedadruralbb.com.ar

El costo de los tickets para hoy y mañana será de 8.000 pesos por persona (menores de 12 años no pagan), en tanto que e lunes el acceso será libre y gratuito.

Habrá dos accesos a la expo: por la RN33 y por la RN35, que es la recomendada por los organizadores en razón del estado en que se encuentra el sector.

La muestra seguirá este domingo con la apertura del predio, también a las 9, en tanto que para las 15 se espera el inicio de los actos de inauguración oficial en la pista central de la exposición.

Tras las presentaciones, será el turno del discurso de Cr. José Irastorza, presidente de la SRBB y luego hablará Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina. Finalmente, Federico E. Susbielles, jefe comunal de Bahía Blanca, dejará inaugurada la muestra.

Cr. José Irastorza, presidente de la SRBB.

Para el cierre se prevé el Pericón Nacional y el desfile de los grandes campeones de todas las razas.

Para las 9 del lunes, en la jornada de cierre, se prevé el remate de los reproductores a partir de las 9. Estará a cargo de los martilleros Santiago Abdo y Luciano Janyistabro, de la firma martillera Productores Rurales del Sud.