Mientras sueña con Julián Álvarez, Barcelona sumó a otro goleador argentino a su radar

Racing de Estrasburgo es una de las grandes sensaciones del fútbol europeo en la presente temporada al pelear mano a mano en la Ligue 1 con el París Saint-Germain. Y dos de los futbolistas que acaparan todos los flashes son los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli. El delantero surgido en River Plate es el máximo artillero del cuadro francés y desde España indican que el Barcelona lo está siguiendo de cerca.

Según informó el portal local Mundo Deportivo, el elenco catalán está en búsqueda de un nuevo centro atacante para reemplazar a Robert Lewandowski, quien ya tiene 37 años. Más allá de que el favorito de la directiva Culé es Julián Álvarez, el elevado costo de trasferencia que pediría el Atlético de Madrid y el sueldo del argentino imposibilitarían el hipotético fichaje. En este contexto, el nombre que los medios catalanes ya pusieron en el radar del Barcelona es el de Panichelli.

“Otra opción que está subiendo como la espuma en Europa es la del argentino Joaquín Panichelli, el goleador del Estrasburgo. Su reciente tanto de chjilena, en competición europea, ha dado la vuelta al mundo, pero lo que impresiona son sus cifras goleadoras en la Ligue 1”, destacó el medio español en una nota titulada “Joaquín Panichelli, bueno, bonito, barato y… ¿Barça?“ que se dedicó a explorar alternativas para la ofensiva del Blaugrana.

En la presente temporada, Joaquín Panichelli lleva 10 tantos en 13 partidos, en los cuales fue titular en diez oportunidades. El cordobés de 23 años es el máximo artillero de la Ligue 1 con nueve tantos y lidera al Racing de Estrasburgo, que marcha en la cuarta ubicación con 19 unidades. Hace algunos días, su entrenador, Liam Rosenior, aseguró que es un delantero de “la vieja escuela” y por sus destrezas técnicas, como la capacidad de salto, es el Alan Shearer de Argentina", en referencia al goleador inglés que es máximo anotador en la historia de la Premier League con 260 goles.

“Marcando las diferencias, anotando de todas las maneras y aprovechando su 1,87 para sacar ventaja y jugar, también, de espaldas a portería, Panichelli se ha puesto en el mercado. A sus 23 años, la está rompiendo”, describió Mundo Deportivo al presente del albiceleste. El atacante arribó al cuadro francés tras una destacada campaña en el Mirandés de la segunda división española, lo que motivó al club a desembolsar 20 millones de dólares por su pase y firmar un contrato hasta 2030.

El contexto del Estrasburgo añade aún más mérito a estos logros: es el plantel más joven de Europa, con una media de edad de apenas 20,8 años. Esto responde a una política institucional de utilizar futbolistas con una gran proyección en el futuro. A pesar de esta juventud, el equipo se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Ligue 1 y además compite en la UEFA Conference League. Cabe resaltar que el Racing de Estrasburgo pertenece al mismo consorcio empresarial (BlueCo) que el Chelsea de Inglaterra.

Para subrayar la enorme temporada que está concretando el Racing de Estrasburgo con los argentinos Panichelli y Barco como sus figuras, al futbolista que debutó en Boca Juniors también lo relacionaron con una potencia importante del Viejo Continente: Bayern Múnich de Alemania lo tiene en carpeta.

LA CARRERA DE JOAQUÍN PANICHELLI

Tras formarse en Racing de Córdoba, el delantero oriundo de esa provincia llegó a River con 19 años. Allí, se consolidó como goleador en la Reserva y fue considerado una de las grandes promesas del club. Sin embargo, la llegada de Martín Demichelis al banco millonario a comienzos de 2023, tras la salida de Marcelo Gallardo, alteró sus perspectivas. Tras dialogar con el nuevo entrenador y constatar que no tendría oportunidades inmediatas en la Primera División, Panichelli optó por buscar continuidad en Europa.

Su primera experiencia en el Viejo Continente fue con el Alavés, donde jugó 12 partidos en La Liga de España, máxima categoría del país. Sin embargo, no convirtió goles. Su progresión se vio interrumpida por una grave lesión: la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que lo obligó a una extensa recuperación y a perderse buena parte de la temporada. Una vez recuperado, el delantero fue cedido al CD Mirandés, equipo de la Segunda División, en busca de mayor continuidad y protagonismo.

La cesión al Mirandés resultó determinante para su carrera. En la temporada 2023-2024, el atacante disputó 44 partidos oficiales, anotó 21 goles y brindó 8 asistencias, cifras que lo convirtieron en el máximo artillero del equipo. Esos números hicieron que el Estrasburgo posara sus ojos en él y la apuesta ya empieza a dar sus frutos luego de pagar 20 millones de euros por su pase.

River Plate, por su parte, conservó el 20% de su ficha, lo que le permitió recibir 3.2 millones de euros (USD 3.750.000) por la operación que lo llevó al fútbol francés. (Infobae)