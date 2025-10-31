Bahía Blanca | Viernes, 31 de octubre

Elecciones 2025.

Terminó el escrutinio definitivo en CABA: Lousteau fue electo diputado

El conteo final confirmó el resultado del provisorio y el jefe de la UCR será diputado a partir del 10 de diciembre.

Martín Lousteau será diputado nacional a partir del 10 de diciembre

El escrutinio de la Ciudad de Buenos Aires finalizó hoy y confirmó que el senador nacional y titular de la UCR, Martín Lousteau, fue electo diputado nacional.

"Como marcó el escrutinio provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1.294 votos y a LLA le faltaron 8.688 votos para poder sumar un diputado más", destacó Lousteau.

Noticia en desarrollo

