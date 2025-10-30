Lanús superó a la U de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana
Con gol de Castillo, el Granate se impuso 1-0 y definirá la Conmebol Sudamericana ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.
Lanús derrotó 1-0 a Universidad de Chile en el Néstor Díaz Pérez y avanzó a la final de la Conmebol Sudamericana con un global de 3-2.
El Granate se clasificó al duelo definitorio en Asunción y definirá el título frente al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.
Tras el empate 2-2 de la ida, Rodrigo Castillo desniveló la paridad en la revancha y mandó al equipo de Mauricio Pellegrino a la final.
El duelo tuvo polémicas por doquier y mucha intervención del VAR. La tecnología anuló un tanto a Marcelino Moreno y otro a Felipe Salomoni.
La definición se disputará el sábado 22 de noviembre en Asunción. Será la tercera final de Conmebol Sudamericana en la historia del Granate, que derrotó a Ponte Preta en 2013 y perdió frente a Defensa y Justicia en 2020.