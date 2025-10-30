Bahía Blanca | Jueves, 30 de octubre

15.9°

Bahía Blanca | Jueves, 30 de octubre

15.9°

Bahía Blanca | Jueves, 30 de octubre

15.9°
Deportes.

Lanús superó a la U de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

Con gol de Castillo, el Granate se impuso 1-0 y definirá la Conmebol Sudamericana ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

Lanús derrotó 1-0 a Universidad de Chile en el Néstor Díaz Pérez y avanzó a la final de la Conmebol Sudamericana con un global de 3-2.

El Granate se clasificó al duelo definitorio en Asunción y definirá el título frente al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

Tras el empate 2-2 de la ida, Rodrigo Castillo desniveló la paridad en la revancha y mandó al equipo de Mauricio Pellegrino a la final.

 

El duelo tuvo polémicas por doquier y mucha intervención del VAR. La tecnología anuló un tanto a Marcelino Moreno y otro a Felipe Salomoni.

La definición se disputará el sábado 22 de noviembre en Asunción. Será la tercera final de Conmebol Sudamericana en la historia del Granate, que derrotó a Ponte Preta en 2013 y perdió frente a Defensa y Justicia en 2020.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
El país.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE