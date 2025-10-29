¡Mucho Femenino! Provincial de Selecciones U17, Provincial U13 y de Mayores, más el 3x3

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Cuatro días a puro básquetbol femenino se vivirán en la ciudad, desde mañana y hasta el domingo inclusive, conteniendo cuatro actividades diferentes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La agenda, cargada por cierto y que tendrá paralelamente la continuidad del resto de los torneos organizados por la Asociación Bahiense, comenzará con la disputa del Provincial U17.

Si bien para esta noche estaba prevista la última fecha de la fase regular del torneo de Primera, la misma fue postergada en la víspera, ya que varias jugadoras participarán del Provincial.

En Olimpo e Independiente

El Provincial U17 Femenino se disputará desde mañana y hasta el domingo, en canchas de Olimpo e Independiente.

Se trata del primer torneo del año a nivel selecciones que tiene sede en nuestra ciudad y el siguiente será el masculino, en la misma categoría, del 13 al 16 de noviembre.

La primera jornada, mañana, contendrá los partidos Junín-La Plata, a las 18 y Bahía-Mar del Plata, a las 20, ambos en Olimpo.

El viernes habrá doble programación.

A las 10, Pergamino-Junín (en Independiente) y Mar del Plata-Tres Arroyos (en Olimpo).

Desde las 18.30, La Plata-Pergamino (en Independiente) y Bahía-Tres Arroyos (en Olimpo).

El sábado, a las 10.30, jugarán por el quinto puesto, en Olimpo.

Desde las 18 será una semifinal y a las 20, la otra, también en Olimpo.

Mientras que el domingo, en Independiente jugarán por el tercer puesto, a las 10 y la final será en Olimpo, a las 10.30.

En Bahiense

Se disputará entre sábado y domingo el Final Four de clubes U13 Femenino a nivel provincial.

El sábado se medirán Bahiense-Unión de Mar del Plata, a las 17.30, y Regatas de San Nicolás-9 de Julio, a las 19.30.

El domingo irán los cruces.

En 9 de Julio

9 de Julio recibirá a Regatas de San Nicolás, el domingo, a las 16 en el Néstor Damiani, por la quinta fecha del Provincial de Mayores.

Será la penúltima fecha de la fase regular.

En Villa Mitre

En el José Martínez de Villa Mitre y en el marco del cierre del Octubre Rosa, habrá una jornada de 3x3 Femenino, organizada por la Asociación Bahiense.

Se congregarán equipos de toda la ciudad bajo una misma consigna: promover la participación de las mujeres y acompañar la concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama.