A bancar a los pibes: el Sub 15 de la Liga buscará revertir la final ante Tandil en San Francisco

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur se medirá esta tarde ante su par de Tandil, por la revancha de la final del Torneo Federal de la Región Bonaerense Pampeana Sur.

El partido se jugará desde las 16.30 en cancha de San Francisco, con entradas a un valor de $6.000 (únicamente se aceptará efectivo).

En la ida, el combinado de nuestro medio cayó por 1 a 0 como visitante, por lo que el equipo que conduce Federico Nieto deberá ganar por un gol para forzar la definición por penales.

"Fue muy parejo, los dos equipos arrancamos con mucho nerviosismo. Al principio no se podía hacer pie, pero después creo que dominamos gran parte del primer tiempo, teniendo las situaciones más claras, aunque sin llegar a ser tan punzantes. Quizás merecíamos estar un gol arriba en el primer tiempo", entendió el director técnico, Federico Nieto.

"En el segundo -agregó la 'Chicha'- empezamos de manera similar, nos encontró con un gol de corner, con una jugada preparada que tenían y que para mí fue foul, pero sacaron ventaja y después, dentro de la desesperación de querer empatar, fuimos un poco desordenados, aunque tuvimos situaciones para empatar, a la vez que ellos pudieron ampliar la ventaja".

Respecto del partido de hoy, Nieto entiende que es fundamental controlar el nerviosismo.

"Espero que podamos jugar tranquilos, sin nervios y mantener nuestra forma de juego, con entendimiento, audacia, y ojalá haya frialdad a la hora de definir y poder encontrar un gol rápido, para tener la tranquildad de manejar el partido", señaló el DT.

De todos modos, el técnico es consciente del potencial de Tandil.

"Nos encontramos ante un rival que es muy duro, juega fuerte y sabe lo que quiere, como nosotros. Así y todo, no perdemos las esperanzas de que se pueda revertir", se ilusionó.

*Cómo llegaron

La Liga del Sur llegó a esta instancia invicto, luego de ganar todos los partidos de la fase de grupos y quedarse con la semifinal por penales.

En la primera etapa, el equipo de nuestro medio derrotó sucesivamente a Coronel Pringles (5 a 0 y 2 a 0), Tres Arroyos (3 a 1 y 3 a 0) y Olavarría (5 a 3 y 2 a 1).

Mientras que en el primer cruce eliminó a Azul desde los 12 pasos (4 a 2), luego de empatar 0 a 0 en la ida y 1 a 1 en la revancha.

Tandil, en tanto, llegó a la final luego de dejar en el camino a General Madariaga por penales (5 a 4) tras igualar sin goles en la ida y también en la revancha.

*A vos te conozco

La Liga del Sur y Tandil definirán el título por segundo año consecutivo, tras la definición de 2024.

La edición pasada, el combinado de nuestro medio dio la vuelta olímpica como visitante, al imponerse por penales (4 a 2), luego de ganar la ida por 2 a 0 y perder la revancha por 2 a 0.