La Escuela de Danzas tiene abiertas las inscripciones para 2026

La Escuela de Danzas Alba Lutecia comunica que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026, para estudiantes ingresantes a las Formaciones Básicas de las carreras de Danza Clásica, Expresión Corporal, Danza Contemporánea y Danzas Folklóricas.

La Escuela de Danzas brinda un espacio público, estatal y gratuito, con formación técnico profesional (Tecnicaturas) y docente (Profesorados); todas las carreras comprenden títulos oficiales.

Quienes deseen recibir más información les invitamos a visitarnos en Brown 128, segundo piso, de lunes a viernes de 8:00 hs. a 21:00 hs., comunicarse telefónicamente al (291) 453-4132 o visitar nuestras redes: Web: https://ecbblanca-bue.infd.edu.ar Instagram: @escueladanzas.YouTube: Escuela de Danzas Alba Lutecia Bahía Blanca EDBB.Facebook: /escueladedanzabahiablanca