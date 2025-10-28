La mejor paleta del mundo se concentra este fin de semana en Bahía Blanca

Con la novedad saliente de poder observar los partidos en vivo por youtube, los fanáticos de la pelota a paleta vivirán un fin de semana de definiciones en el club Almafuerte de nuestra ciudad.

El frontón "verde" está terminando listo y el trinquete reluce para ver a los mejores exponentes de la paleta del mundo, en el categoría elite del torneo Clausura que organiza la Federación de la Provincia de Buenos Aires.

Es la última fecha y Bahía, con la capacidad de Sebastián Andreasen y Guillermo Osorio, dos de los mejores pelotaris de actualidad, buscará arrebatare el primer puesto a Huracán Chillar (Facundo Andreasen y el entrerriano, campeón Argentino en Trinquete y en cancha abierta en 2024, Federico Fernández), que se adjudicó el Apertura y tratará de ganar el Clausura para ser el nuevo campeón anual en elite.

También estarán presentes Gonzales Chaves (Becker y Santiago Andreasen), el último club campeón y Ferro de Tandil, con la presencia de Gastón Inchauti y Juan Firpo, entre otros grandes equipos y jugadores.

Mario Bertazzo, presidente de Almafuerte, adelantó que será una fiesta y que a buen ritmo se vendieron las primeras entradas para presenciar el espectáculo al borde del trinquete.

También verá acción el juez bahiense Fernando Vidales, quien será parte del torneo, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Cabe resaltar que Almafuerte también dispone de equipo femenino de pelota a paleta.

Cabe resaltar que Almafuerte ya obtuvo un torneo Clausura en la elite de la pelota a paleta y que ahora buscará repetir para meterse en la final anual e ir por todo.