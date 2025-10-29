En la cena de ex futbolistas de la Liga del Sur lo único que no pasará desapercibido es la emoción

La iniciativa surgió en Punta Alta, enseguida se tendieron los lazos hacia los distintos clubes de Bahía y hubo un contagio masivo de todo el fútbol de la Liga del Sur. La Primera gran cena de ex jugadores de todos los tiempos es una realidad. Sí, claro, una noche de encuentros de la que también pueden participar ex entrenadores, periodistas y dirigentes.

“Lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo entre ex futbolistas de Rosario y Sporting, solo había que animarse a dar el primero paso”, comenzó diciendo Rubén Ignacio Cogote, uno de los organizadores y plenamente identificado con el tricolor puntaltense, en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

“Además de un video, de algunas sorpresas y de las emociones que van a surgir segundo a segundo, confirmaron la presencia jugadores que superan los 80 años, y eso es un honor. Que este sea el puntapié para varios encuentros más, eso es lo que pretendemos”, deslizó quien usó la 9 del francés en las décadas del ´80 y ´90.

La velada, con servicio de lunch, será el 20 de noviembre en el salón “Unico Eventos” de Punta Alta (Balcarce y Río Bermejo, zona San Cayetano), comenzará a las 21 y, por lo que adelantó “Pico”, ya hay más de 100 tarjetas vendidas (a 55.000 pesos, y se pueden abonar en dos cuotas) y todos los clubes estarán representados por más de un ex jugador.

En la organización están Cogote (para consultas y reservas, celular 2932-526172), Sergio Ripoll, Jorge Schneider y “Lito”Dendrak.

Mirá la nota completa: