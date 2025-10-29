Se conoce la sanción aplicada al club Rosario Puerto Belgrano

El Club Rosario Puerto Belgrano fue sancionado con un partido a puertas cerradas debido a los incidentes ocurridos durante el cotejo disputado ante Dublin, el pasado viernes 24.

La institución puntaltense no podrá contar con público cuando juegue de local.

También deberá disputar dos partidos -sea de local o visitante- donde la hinchada no podrá ingresar bombos, banderas, trompetas y otros elementos no autorizados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La sanción comienza a aplicarse este fin de semana y está sujeta a la resolución del Juzgado de Paz de Coronel Rosales y la seguridad en el deporte.