Deportes.

Se conoce la sanción aplicada al club Rosario Puerto Belgrano

La medida comienza a regir este fin de semana y está sujeta a la resolución del Juzgado de Paz de Coronel Rosales y la seguridad en el deporte.

El Club Rosario Puerto Belgrano fue sancionado con un partido a puertas cerradas debido a los incidentes ocurridos durante el cotejo disputado ante Dublin, el pasado viernes 24.

La institución puntaltense no podrá contar con público cuando juegue de local.

También deberá disputar dos partidos -sea de local o visitante- donde la hinchada no podrá ingresar bombos, banderas, trompetas y otros elementos no autorizados.

La sanción comienza a aplicarse este fin de semana y está sujeta a la resolución del Juzgado de Paz de Coronel Rosales y la seguridad en el deporte.

